C's no moverá un dedo por la moción aunque el PSOE fije las elecciones

Y si no lo hace, entonces -dijo- se tendrían que sentar con el PSOE para acordar una moción instrumental atando antes la ejecución de los Presupuestos, que ahora están en la recta final de su tramitación, y la extensión del 155 en Cataluña, para asegurar la estabilidad del país. Girauta pidió a Sánchez que "no tema" a las urnas, advirtiéndole que no se puede llegar al Ejecutivo de "cualquier manera y a cualquier coste".

El PNV adelanta que será "leal esté quien esté"

El Gobierno vasco tiene con el actual Ejecutivo una relación basada en "la lealtad, la colaboración y la eficacia" y mantendrá esta actitud "sea quien sea quien se encuentre al frente del mismo", según manifestó su portavoz autonómico, Josu Erkoreka, tras el Consejo de Gobierno en Vitoria al ser preguntado por la moción de censura contra Rajoy. Erkoreka explicó que los dos partidos que forman el Gobierno autonómico (PNV y PSE-EE) tienen posiciones "no coincidentes" sobre esta moción y, por tanto, no hay una "postura firme y oficial" acerca de la misma. Sí existe, sin embargo, el "compromiso" de ambos socios para que el Gobierno vasco actúe con "la mejor disposición" y con afán "constructivo" con el Ejecutivo "sea quien sea quien se encuentre al frente del mismo". Recalcó en este sentido que el Gobierno de Urkullu trata de mantener "las mejores relaciones posibles con las instituciones con las que tiene que colaborar en beneficio de la ciudadanía" y aseguró que "un cambio de Gobierno no alteraría esa actitud". "Si esa disposición tiene o no correspondencia por parte del Ejecutivo central, esto ya no depende del vasco", añadió el portavoz, quien expresó su deseo de que la moción no impida que se lleven a cabo las "inversiones prometidas" en Euskadi gracias al apoyo del PNV a los Presupuestos Generales. El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, aseguró que la formación jeltzale todavía no ha decidido su voto a la moción de censura y exigió al líder socialista, Pedro Sánchez, que "despeje las incógnitas" y "aclare exactamente para qué se pretende la moción y con qué horizonte temporal".