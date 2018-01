C's se niega a negociar los Presupuestos si no dimite la senadora Pilar Barreiro

Ciudadanos ha congelado las negociaciones con el PP sobre los Presupuestos Generales del Estado, que no apoyará a menos que los populares aparten a la senadora Pilar Barreiro, imputada por el caso Púnica. "No seguiremos adelante si el PP no aparta a la imputada que tiene en el Senado, a la señora Barreiro. Es importante que el Partido Popular cumpla sus compromisos", indicó en rueda de prensa el secretario general de Ciudadanos José Manuel Villegas.

El político insistió en que el Partido Popular se comprometió con Ciudadanos a que no habría ningún imputado por corrupción ni en el Congreso, ni en el Senado, ni en el Gobierno, y la formación liderada por Albert Rivera exige la salida de Barreiro para poder negociar los presupuestos.

El portavoz de Ciudadanos afirmó que también será una condición sine qua non para apoyar los presupuestos el que se destinen 500 millones de euros a mejorar los sueldos de la Policía Nacional y la Guardia Civil, ya que la equiparación salarial con los cuerpos de seguridad autonómicos es una reivindicación "justa y oportuna".