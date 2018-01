C's no se postulará para una investidura "inviable"

El secretario general de Ciudadanos (C's), José Manuel Villegas, dejó claro que la candidata de su partido a la Generalitat, Inés Arrimadas, no se postulará para una investidura "inviable" al considerar que "no es una buena opción" cuando las cuentas no salen. Villegas respondió así en una entrevista en RNE a los reproches que el PP ha hecho a su formación por no intentar la investidura en Cataluña pese a ser la fuerza más votada el 21-D.

Recordó en este sentido el rechazo de los populares y también de los socialistas a prestarles el apoyo que necesitaba C's para promover una moción de censura instrumental en el Parlament con el objetivo de convocar elecciones y frenar "el golpe" de Puigdemont. Se lo negaron cuando tenían 11 diputados, dijo, y ahora que tienen cuatro "parece que quieren dirigir ellos la labor del principal partido en Cataluña".

Continuando con el PP, Villegas señaló no ser partidario de prestarles un diputado para que pueda tener grupo propio y tampoco esta formación se lo ha planteado. Tal como explicó, "no es un uso habitual" en el Parlament y además cree lo considera "casi un fraude de ley" pese a que el Tribunal Constitucional lo estimó legal.

Sí apoyarán en cambio a los populares para que se organicen como un subgrupo parlamentario dentro del Mixto, figura contemplada en el Reglamento de la Cámara catalana, y puedan de este modo mantener la autonomía respecto a las CUP, que tampoco pueden tener grupo.

La líder en Cataluña de la formación naranja, Inés Arrimadas, es menos contundente en sus apreciaciones y admitió ayer en Oda Cero que "no descarta absolutamente nada" ante las "dudas" de que los partidos independentistas puedan llegar a un acuerdo para formar Govern, criticando que Puigdemont pretenda ser un president "holograma". Arrimadas insistió en que C's "va a luchar primero" por lograr la Presidencia de la Cámara, pero que su partido, posteriormente, "no descarta absolutamente nada" si la formación de un gobierno independentista es "difícil". Igualmente, reprochó a la última presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que se comportara como "la presidenta de la Asamblea Nacional Catalana".