C's deja la comisión territorial por el veto del PSOE a Guerra y Bono

El líder de Ciudadanos (C's), Albert Rivera, anunció este martes que su grupo abandona la comisión sobre el futuro del modelo territorial al considerar que no solo no funciona sino que el PSOE está intentando construir un relato "partidista" y "sectario" al no aprobar que comparezcan Alfonso Guerra o José Bono.

Rivera lo comunicó durante su intervención en abierto en la reunión de este martes de su grupo parlamentario, advirtiendo a los socialistas que no estarán en una comisión donde lo que se pretende es "legitimar" la idea de nación de naciones de Pedro Sánchez y otras "ocurrencias".

El líder naranja advirtió que no van a perder el tiempo en "inventos" y que si quieren los socialistas se pueden quedar en la comisión con el PP discutiendo entre ellos "todo lo que han hecho mal en cuarenta años".

Con la salida de Ciudadanos de la comisión, se quedan solos el PP y el PSOE, ya que el resto de fuerzas declinaron en su momento formar parte de este órgano a causa de la crisis de Cataluña.

La salida de C's de la comisión se produce a consecuencia del bloqueo del PSOE a gente que "ha hecho mucho por este país y que sabe cómo funciona España", explicó Rivera.

Personas como el ex vicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra, presidente durante la comisión constitucional durante años; José Bono, ex presidente del Congreso, o Juan José Laborda, presidente del Senado, "han sido vetados por el señor Sánchez", exclamó el líder de C's. "No escuchan ni a los suyos".

El "sectarismo", agregó, "no puede apoderarse del Parlamento", insistiendo en que el partido naranja no va a colaborar para que Sánchez "traigan aquí a los nacionalistas" y a los que legitiman su tesis.

Ciudadanos lleva semanas cuestionando la utilidad de la comisión sobre el modelo territorial al no ser atendidas sus peticiones de que comparecieran Guerra o Bono, entre otros, pero, según el PSOE, estas personas nunca han sido descartadas sino que lo que no han considerado es que acudan ahora.

La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, se mostró por su parte convencida de que C's ha abandonado la comisión de estudio sobre el estado autonómico porque busca la "confrontación entre territorios", con lo que pone en práctica "su mejor herencia, la de Aznar y Vox".

Los socialistas creen que, como C's no gobierna ninguna comunidad autónoma ni ningún ayuntamiento relevante, está "jugando más a la confrontación entre territorios que a ninguna otra cosa", porque piensa que le da réditos electorales.