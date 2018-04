ERC emplaza a Moncloa a "recoser" Cataluña y Sànchez acepta su candidatura a 'president'

El adjunto a la presidencia de ERC, Pere Aragonès, afirmó ayer que su formación quiere impulsar una "nueva estrategia compartida" del soberanismo para "acumular fuerzas" y "recoser" Cataluña, al tiempo que emplazó al PP a "quitar la política del Supremo" para ponerse a negociar. Aragonès incidió en el llamamiento al diálogo que lanzó el sábado Puigdemont desde Berlín: "Que nos escuche la gente del PP; que quiten la política del Supremo y que la pongan en un mesa de negociación", apuntó el dirigente de ERC. Y añadió: "Ya basta de que los derechos y las libertades de Cataluña se juzguen en una sala del Supremo".

Mientras, el candidato de JxCat a la Presidencia de la Generalitat, Jordi Sànchez, propuesto el sábado por el presidente de la Cámara catalana, Roger Torrent, aceptó ayer desde la cárcel de Estremera su candidatura a la investidura de la próxima semana: "En plenitud de mis derechos políticos, acepto la responsabilidad", publicó su cuenta de Twitter.

Sin embargo, la Asamblea Nacional Catalana (ANC) entiende la candidatura de su ex presidente como una estrategia para "denunciar la vulneración de derechos fundamentales", pero pidió ayer investir al ex presidente catalán Carles Puigdemont porque está "reforzado" y es quien "internacionaliza" el proceso soberanista.

Asimismo, la portavoz de JxCat, Elsa Artadi, aseguró ayer en RAC1 que el independentismo se verá reforzado si el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena no permite la investidura de Jordi Sànchez: "Nos refuerza de nuevo". "Ayuda tanto en el caso de Puigdemont, como en el caso de Ponsatí en Escocia, el de los (ex) consellers en Bruselas y de las dos ex diputadas en Suiza", subrayó.