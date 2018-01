ERC también avala a Puigdemont

Junts per Catalunya (JxCAT) y ERC han acordado mantener a Carles Puigdemont como candidato de los independentistas para la investidura. Ambas formaciones hicieron anoche público un comunicado conjunto en el que reafirman su apoyo al president cesado, "en la línea de la restitución de las instituciones".

Fuentes de ERC puntualizaron a Efe que apoyan a Puigdemont porque es el candidato que propone JxCat para la Presidencia de la Generalitat, pero sin entrar a concretar si el pacto incluye la garantía de una investidura a distancia.

Sectores soberanistas sugieren a Puigdemont que deje paso y sea eurodiputado

Sectores soberanistas han puesto sobre la mesa la posibilidad de que Puigdemont deje paso y, dadas las dificultades y dudas legales, en lugar de postularse para una nueva investidura permanezca en Bruselas y aspire a convertirse en eurodiputado en 2019.

En las filas de JxCat cualquier hipótesis que no pase por intentar una investidura a distancia de Puigdemont, amparándose en una interpretación flexible del reglamento del Parlament por parte de la nueva Mesa de la Cámara catalana, es, por ahora, inmediatamente descartada.

Sin embargo, voces soberanistas, algunas vinculadas al entorno político del ex presidente catalán Artur Mas, sugieren ya como vía alternativa, para evitar el bloqueo político en Cataluña, que Puigdemont dé un paso al lado, renuncie a una investidura telemática y busque una salida que pase por el Parlamento Europeo, lo que le permitiría desempeñar un nuevo rol sin tener que volver de Bélgica.

Es la idea que sostiene precisamente Josep Martí Blanch, que fue secretario de Comunicación del Govern de Mas entre 2011 y 2016 y que en un artículo publicado ayer en El Periódico advierte de los "riesgos" que implicaría "enrocarse hasta el punto de bloquear la formación de Gobierno" y forzar unas nuevas elecciones.

En las filas de JxCat, por ahora, nadie quiere contemplar una alternativa a Puigdemont, aunque en privado algunas voces no descartan activar como último recurso un plan B, o incluso advierten de que no investir a Puigdemont como president no implicaría necesariamente que no estuviese en el nuevo Govern, con un cargo con peso específico.