Puigdemont 'versus' Junqueras

La decisión de Carles Puigdemont de dar un "paso al lado" y proponer a Jordi Sànchez como candidato a president le ha sentado fatal ERC, que apelado a la legitimidad para volver a plantear la opción de Oriol Junqueras.

El anuncio que hizo el jueves el líder de Junts per Catalunya (JxCat) de renunciar "de manera provisional" a su investidura y, en su lugar, proponer el nombre de Jordi Sànchez, líder de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y número dos de su lista y ahora en prisión preventiva, ha sido encajado con muchas reservas en Esquerra, cuyo portavoz, Sergi Sabrià, eludió ayer avalar la operación.

Sabrià quiso dejar claro, en declaraciones a Catalunya Ràdio, que Sànchez es por ahora la "propuesta" que plantea JxCat, pero su investidura aún no ha sido acordada con ERC. De hecho, destacó que con esta propuesta de Puigdemont "se rompe una línea muy defendida", sobre la restitución del "Govern legítimo", un objetivo que centró la campaña electoral de JxCat. Si el objetivo sigue siendo restituir el "Govern legítimo", sugirió que la persona a investir debería ser Junqueras, que en el Ejecutivo de Puigdemont ocupaba la vicepresidencia y que ahora se encuentra como Sànchez en prisión preventiva.

Fuentes de ERC señalaron a Efe que por ahora mantienen abierta la posibilidad de apostar por investir a Junqueras, con un ojo puesto en la reunión de hoy del Consejo Político de la CUP, que debatirá si sus cuatro diputados deben apoyar la propuesta de acuerdo que les trasladen JxCat y ERC y avalar o no la investidura de Sànchez.

En cambio, fuentes de JxCat reprochan a los republicanos que hasta ayer no hubieran planteado en la mesa de negociaciones el nombre de Junqueras, aunque interpretan que se trata de una maniobra para "subir el precio" del acuerdo para formar Gobierno.

En declaraciones a RAC 1, Puigdemont auguraba desde Bruselas un "colapso constitucional" en el Estado si se produce un veto judicial a la investidura de Sànchez y acaba habiendo unas nuevas elecciones en Cataluña, y dejaba claro que quiere "volver a ser presidente" de la Generalitat. El candidato de JxCat agregó que se equivocó el 10 de octubre al aparcar por sorpresa la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) y tachó de "siniestro" al ex ministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba al haber formulado una "amenaza de golpista". Puigdemont recordó que ese 10 de octubre compareció en el Parlament para anunciar que se "suspendían los efectos" de la DUI, confiando en que así tendería un puente de diálogo con el Gobierno del Estado, pero admitió que fue un error.

El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Parlament, Fernando de Páramo, lamentó que Puigdemont proponga investir a Sànchez: "No quieren un president, quieren seguir alargando el lío". El líder del PSC, Miquel Iceta, avisó a los independentistas de que "no se puede escoger a un presidente en la cárcel, que tenga pendiente un juicio o que no se pueda dedicar a sus tareas". El presidente del PPC, Xavier García Albiol, aseguró a su vez que ve "imposible" que Puigdemont vuelva a ser presidente y le advirtió de que los populares no permitirán que los catalanes acaben pagando con dinero público su "mundo de fantasía" en Bruselas.

JxCat y ERC volvieron a reunirse por la tarde en el Parlament para abordar las negociaciones para desencallar la legislatura, explicaron a Europa Press fuentes negociadoras.