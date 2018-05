ERC explica que el 'Sí' a Sánchez es en realidad un 'no' a Rajoy

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha asegurado el apoyo a la moción del PSOE contra Mariano Rajoy y lo ha justificado en que es un no a la corrupción del PP. Aunque ha reconocido que no tiene una especial afinidad con el socialista y que el PSOE "se ha esforzado en parecerse al PP", ha apoyado el 155 y ha legitimado la existencia de presos políticos, cree que "hay diferencias entre un Gobierno del PSOE sustentado por Podemos a uno del PP sustentado por Ciudadanos".

En su discurso, el portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, ha asegurado que el apoyo de su formación a Sánchez se debe a un no a Rajoy" y no porque ERC comparta programa ni apoyemos las políticas del PSOE. "Nuestro 'si' es un 'no'", ha reivindicado.

No obstante, ha señalado que hay claras diferencias entre PP y PSOE y ha puesto como ejemplo que PP y Cs están "obsesionados" con destruir el modelo de escuela catalana de inmersión lingüistica, recordando que en esta materia "siempre" ha participado el PSC.

"Es evidente que no es lo mismo para un independentista republicano que en Valencia gobierne Eduardo Zaplana a que lo haga Ximo Puig, o que en Baleares gobierne Jaume Matas a que lo haga Francina Armengol", ha asegurado Tardà.

En este punto, ha realizado un repaso a la crisis política en Cataluña situando el inicio del conflicto en la decisión del Tribunal Constitucional de cambiar artículos del Estatut, lo que a su juicio llevó a un reacción popular que ha desembocado en una corriente independentista que ha crecido por la falta de diálogo del Gobierno central.

Se pudo haber optado por la vía escocesa

Según Tardà España pudo entonces optar por el modelo de Escocia, de Quebec, o de Noruega y tomó el camino de "la Serbia de Milosevic y la Turquía de Erdogan".

Así, en su intervención ha argumentado que ante la falta de diálogo y pacto la sociedad catalana usó un recurso pacífico como la "desobediencia civil" yendo a votar el 9 de noviembre, en referencia al referéndum simbólico de 2014, siguiendo, ha dicho ERC, el ejemplo de Gandhi, Nelson Mandela o Martin Luther King.

"Cualquiera entonces hubiera dialogado con la Generalitat, ustedes no, se quedaron en el bunker de la prepotencia del abuso de la mayoría", ha recalcado el diputado de Esquerra.