Errejón ficha a Tania Sánchez como número dos

La dirección de Podemos espera que en breve Carolina Bescansa dé un paso atrás y "asuma responsabilidades" por la difusión del documento que planeaba desbancar a Pablo Iglesias, mientras Íñigo Errejón pasa página con el cierre de su lista para Madrid, en la que llevará de número dos a Tania Sánchez.

Sánchez acompañará como segunda a Errejón en una lista de "unidad", en la que el secretario general de Madrid, Ramón Espinar, será el número tres, como resultado del acuerdo logrado el jueves entre ambos por intervención de Pablo Iglesias tras la crisis desatada por el borrador de Bescansa.

Fuentes de la dirección morada confirmaron que no han mantenido ningún contacto con Bescansa, y ella misma aseguró que no la ha llamado nadie de la ejecutiva, donde no obstante esperan que sea ella quien dé el paso.

Bescansa no descarta tener que explicarse en mayor profundidad ante la desconfianza de la dirección, a la que no convenció la versión que ha dado la diputada al atribuir la redacción y filtración del borrador en su canal de Telegram a un "error" de su equipo.

En la cúpula de Iglesias creen que mintió porque han visto en el rastreo del mensaje publicado por algunos medios que el origen del envío del documento es la cuenta personal de Bescansa, aunque aseguró que lo mandaron otros desde su ordenador. Por eso, esperan que sea ella quien decida asumir las "responsabilidades" que correspondan antes de plantearse tomar otras medidas por el daño que pudo causar a la imagen del partido.

Preguntado por este extremo, Errejón dijo ayer que será la ejecutiva de Podemos en una próxima reunión la que tenga que debatir y decidir posibles medidas.

Mientras, Errejón intenta pasar página y ayer mismo, cuando terminaba el plazo para la presentación de las candidaturas provisionales a las primarias de Podemos Madrid, desgranó algún detalle más de su lista, como esa incorporación como segunda de la ex dirigente de IU Tania Sánchez.

Según el acuerdo alcanzado, Errejón tendrá el 60% de los puestos en la lista frente al 40% para Espinar, pero no la capacidad jurídica y la firma legal ante la junta electoral que pidió y que corresponde a los órganos del partido.