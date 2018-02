La Ertzaintza no ve delito en el homenaje a los dos etarras en Andoain

El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, afirmó que la Ertzaintza "no apreció hecho delictivo alguno" en el homenaje celebrado el domingo en Andoain (Guipúzcoa) a dos ex presos de ETA que colaboraron en el asesinato del ex jefe de la Policía local de este municipio Joseba Pagazaurtundua. Erkoreka explicó que la Policía autónoma no vio en el acto ninguna actuación "susceptible de ser denunciada" por incumplir la ley de reparación de víctimas del terrorismo.

Por este motivo, la Ertzaintza no elaborará ningún informe "detallado" sobre este recibimiento -que la Fiscalía de la Audiencia Nacional investiga por si fuera constitutivo de un delito de enaltecimiento del terrorismo- salvo que así se lo pida alguna instancia judicial. Erkoreka subrayó además que el recibimiento a estos dos ex etarras había sido autorizado por la Audiencia Nacional y que el Gobierno vasco ni dio permiso para el mismo ni revocó la autorización.

Preguntado por la protesta que el PP llevó a cabo contra este homenaje en el mismo lugar, Erkoreka dijo que respeta la libertad de expresión de cada ciudadano y formación. Añadió que cada partido debe "ponderar y evaluar" si quiere articular sus planteamientos políticos en el Parlamento o en la calle, estrategias que "no son radicalmente incompatibles", aunque instó a analizar si "el modo concreto de ejercer esa libertad de expresión se corresponde con los tiempos y las circunstancias de cada momento".

El portavoz dijo que a la hora de decidir qué camino tomar -si la vía parlamentaria o las protestas en la calle- se debe "tomar en consideración" que mañana la Cámara vasca abordará una moción "precisamente" del PP para rechazar los recibimientos a ex presos de ETA.