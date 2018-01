Anticorrupción pide que la Audiencia Nacional asuma el 3%

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al Juzgado de Instrucción 1 de El Vendrell (Tarragona) que la investigación de las presuntas comisiones ilegales del 3% pagadas por constructoras a CDC a cambio de concesiones de obra pública sea asumida por la Audiencia Nacional, han informado fuentes fiscales.

Este juzgado investiga a varios ex cargos del partido, entre ellos el ex diputado en el Parlament y ex conseller Germà Gordó, cuya causa por un presunto delito de tráfico de influencias, cohecho, prevaricación y malversación de fondos públicos pasó del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) al Juzgado de Instrucción 1 de El Vendrell al haber perdido su condición de aforado.

Este juzgado de El Vendrell investiga el presunto cobro de comisiones ilegales por parte de CDC a cambio de concesiones en varios ayuntamientos catalanes desde que se destaparon presuntas irregularidades en el Ayuntamiento de Torredembarra (Tarragona), con el ex alcalde Daniel Masagué (CiU) y en concreto en la construcción aparcamiento en la calle Filadors adjudicado a la constructora Teyco.

El TSJC decidió investigar a Gordó por su supuesta participación en la trama del presunto cobro de comisiones ilegales de CDC, en la que también se investiga a los dos ex tesoreros convergentes Andreu Viloca y Daniel Osàcar, este último condenado por el caso Palau.

En el caso de Gordó, el TSJC constató en un auto que supuestamente medió para requerir "cuantiosas donaciones" a determinadas empresas que aspiraban a conseguir adjudicaciones de obras públicas, para dos fundaciones vinculadas a CDC: Catdem y Fòrum Barcelona, si bien en su declaración en sede judicial Gordó negó las acusaciones.

Los fiscales Anticorrupción José Grinda y Fernando Bermejo señalaron cinco casos en los que Gordó supuestamente medió decisivamente para que ciertos empresarios lograran adjudicaciones: obras del Consorcio de Educación, trabajos en un dique en el Puerto de Barcelona, la mejora de la carretera C-55, la plaza de las Glòries de la capital catalana y en un instituto de Manresa (Barcelona).