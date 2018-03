La Fiscalía de Bruselas no cita a los tres ex 'consellers' por el improbable riesgo de fuga

La Fiscalía de Bruselas informó ayer de que los ex consellers huidos en Bélgica, Toni Comín, Lluís Puig y Meritxell Serret, se pusieron a disposición de la Justicia del país y decidió no citarlos por ahora a comparecer ante un juez de instrucción por considerar que no hay riesgo de fuga. El Ministerio Público confirmó que está en contacto con los abogados de los tres políticos independentistas y que estos les transmitieron que "sus clientes están a disposición de la Justicia belga".

"Por esa razón y dado que no existe un riesgo manifiesto de fuga, la señora Serret, y los señores Comín y Puig no están siendo buscados activamente", dijo la Fiscalía tras examinar ayer las euroórdenes emitidas contra ellos el pasado viernes por el juez Pablo Llarena.

Mientras, la ex consellera Clara Ponsatí se entregará en Escocia esta semana, "a más tardar el jueves", pero recurrirá la orden de extradición cursada por las autoridades españolas, dijo ayer a Efe su abogado, Aamer Anwar.

La ex consejera de Educación llegó a Escocia para incorporarse a la prestigiosa Universidad de St. Andrews, donde hasta 2016 había ejercido de profesora de Economía y Finanzas. Anwar confirmó ayer que la política se entregará voluntariamente el miércoles o el jueves en una comisaría de Edimburgo y permanecerá bajo custodia, momento en que el abogado pedirá la libertad condicional. Una vez que se le conceda la fianza, explicó el letrado, habrá una vista ante un tribunal escocés de primera instancia para iniciar el proceso judicial contra la extradición.