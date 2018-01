El Consejo de Estado nubla la ofensiva del Gobierno contra Puigdemont

El Consejo de Estado ha frenado en seco la ofensiva del Gobierno contra la investidura de Carles Puigdemont al advertirle, contra todo pronóstico, que en este momento no hay fundamentos jurídicos para la impugnación de la candidatura del ex president.

El informe, avanzado por la cadena Ser y que no es vinculante, sostiene que no es posible interponer recursos a título preventivo o la adopción de medidas cautelares. En este momento, explican los dictámenes, sólo se trabaja con hipótesis, actos previsibles pero que no se han producido. Por tanto, no se puede actuar contra acontecimientos futuros. Si se produjeran los actos, entonces sí se podría recurrir, por lo que habría que esperar a un acto concreto o una proclamación para encontrar un hecho que sea recurrible.

En todo caso, el Consejo de Ministros avalará hoy al jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, para presentar de inmediato un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la propuesta del presidente del Parlament, Roger Torrent, para la investidura de Puigdemont.

El Pleno para esa investidura fue convocado este jueves por Torrent para el próximo martes, 30 de enero. El recurso del Gobierno se fundamentará en que el estatus jurídico actual de Puigdemont es incompatible con su comparecencia personal en el Parlament, ya que tiene una orden de detención que debe hacerse efectiva tan pronto como entre en territorio español.

El portavoz de JxCat, Eduard Pujol, acusó este jueves al Gobierno de Mariano Rajoy de perpetrar un "golpe de Estado" al "no aceptar los resultados" de las elecciones del 21-D y "coaccionar" al presidente del Parlament para que renuncie a que Puigdemont sea candidato a la investidura.

Pujol considera este movimiento un "fraude de ley" propio de las "dictaduras", ya que este recurso supone "coaccionar" a Torrent para que "tome una decisión contraria a la voluntad del pueblo de Cataluña".

En la misma línea, el portavoz de ERC, Sergi Sabrià, reiteró este jueves su apoyo a Puigdemont como candidato a la investidura, y afirmó que el PP "quiere ganar en los tribunales lo que no gana en las urnas".

En una rueda de prensa en el Parlament, Sabrià afirmó que Puigdemont "está legitimado para ser el candidato a la investidura" y que el Gobierno central "ha traspasado hoy otra línea roja" al poner trabas a la investidura del cabeza de lista de JxCat.

"No es que el Estado de derecho y la democracia no existan en España, sino que la pisan tantas veces como haga falta para imponer su voluntad", reprochó Sabrià, que pronosticó que "esto acabará siendo juzgado en el Tribunal Internacional de Derechos Humanos, y ganaremos".

El presidente del PP en Cataluña, Xavier García Albiol, tildó este jueves por su parte de "provocación innecesaria" la convocatoria del Pleno de investidura de Puigdemont y acusó a Torrent de "tensar la situación".