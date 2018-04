El Gobierno asegura que la disolución de ETA no tendrá contrapartidas

La portavoz parlamentaria del PSOE, Margarita Robles, dijo por su parte que espera que ETA no sólo anuncie su disolución definitiva sino que, además, "pida perdón" a las víctimas para "poder pasar página" después de "tanto dolor".

El lehendakari, Iñigo Urkullu, no quiso pronunciarse y se limitó a emplazar a ETA a que "diga lo que tenga que decir" el próximo 5 de mayo. Su secretario general de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación, Jonan Fernández, pidió a la organización, que en octubre de 2011 ya anunció el cese definitivo de sus actuaciones terroristas, que "deje claro" que desaparece "completamente" para así poner fin a una historia "negra y terrible".

En esta línea también se manifestó el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, quien afirmó que ETA "no ha conseguido ninguno de sus grandes objetivos por los que mataron y sembraron el terror en España". "No consiguió nada por dejar de matar y nada va a conseguir por su declaración de desaparición", recalcó.

ETA no consiguió nada por dejar de matar y nada va a conseguir con su desaparición"

El Gobierno advirtió ayer a la organización terrorista ETA de que no logrará ninguna contrapartida con su disolución, que el Ejecutivo vasco espera que sea clara y definitiva, y consideró que es el fruto de la victoria de la ley.

Policías y guardias civiles acogen con desconfianza el anuncio

Las principales asociaciones y sindicatos de policías y guardias civiles han manifestado su "desconfianza" hacia el inminente anuncio de la disolución de ETA y reivindican que, de producirse, debe ser considerada "una derrota", solo posible gracias a las Fuerzas de Seguridad del Estado. El portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Ramón Cosío, manifestó a Efe que la banda solo trata de "acaparar la atención de los medios, una vez más" mediante "anuncios o comunicados vacíos". También mostró su desconfianza el portavoz de la Asociación Unificada de Guardia Civiles (AUGC), Juan Fernández, quien pidió que la disolución se produzca "lo antes posible" y "sin ningún tipo de contrapartida". El portavoz de la Unión Federal de Policía (UFP), José María Benito, declaró a Efe por su parte que "la disolución de ETA es necesaria, pero no suficiente". A su juicio, los terroristas deberían colaborar en la resolución de los más de 300 crímenes no esclarecidos.