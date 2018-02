El Gobierno asegura que las relaciones con Ciudadanos no están congeladas

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha afirmado este jueves que las relaciones entre el PP y Ciudadanos están a "temperatura ambiente" y ha hecho hincapié en la "responsabilidad" que, a su juicio, tienen todos los grupos parlamentarios de dar "estabilidad" a través de la aprobación de los presupuestos para 2018.

Así lo ha manifestado en declaraciones a los periodistas durante la inauguración de una jornada sobre la desinformación en la era digital, preguntada si la relación entre los 'populares' y la formación naranja está "fría, caliente o congelada". El partido de Albert Rivera sostiene que el pacto de investidura firmado entre las dos partes se encuentra "congelado" debido a que el PP sigue "protegiendo a cargos públicos imputados", en referencia a la senadora del PP Pilar Barreiro, que continúa en su escaño pese a estar investigada por delitos de corrupción en relación con la trama Púnica.

En este contexto, debido a que Cs insiste en que no apoyará los Presupuestos Generales del Estado de 2018 mientras el PP no la aparte, la 'número dos' del Gobierno ha pedido "responsabilidad" a todos los partidos para que puedan salir adelante las cuentas de este ejercicio.

"Entendemos que hay decisiones que no pueden dejar de tomarse, que afectan a millones de españoles y que se han de solventar en unos presupuestos", ha apuntado, defendiendo que el Ejecutivo central se "plantee" la vía del real decreto para que "al final las decisiones políticas de algunos no acaben perjudicando" a España.

"Decisiones en beneficio de la estabilidad"

Sáenz de Santamaría, que ha recordado que el Gobierno de Mariano Rajoy lleva "poco más de un año", ha dicho que es "bueno" que los políticos sean "conscientes" de que la estabilidad es "necesaria": "Espero que todos los partidos tomen, y también este Gobierno, las decisiones en beneficio de esa estabilidad", ha subrayado, para después recalcar que "conviene mantener" la recuperación económica y social que "está llegando" a España.

Así, ha abogado por "seguir trabajando" y ha rechazado cualquier planteamiento que "no sea seguir avanzando y construyendo". De hecho, ha avisado de que los ciudadanos "no van a entender" que las formaciones políticas no trabajen para lograr esa estabilidad.