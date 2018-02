El Gobierno descarta indultos y niega que exista un 'plan Moncloa'

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, descartó ayer que el Gobierno de Mariano Rajoy se haya planteado en algún momento negociar el indulto para los líderes independentistas implicados en el procés o la reducción de su pena tras la sentencia que dicte el Tribunal Supremo, "Absolutamente no. Descartado", aseveró.

De la Serna negó, en una entrevista en RNE, que exista un plan Moncloa, como sugieren los mensajes que el candidato de Junts per Catalunya a la Generalitat, Carles Puigdemont, envió al ex conseller Toni Comín en los que aseguró que "el plan de Moncloa triunfa" y que el proceso soberanista "ha terminado": "Sólo espero que sea verdad y que gracias a esto puedan salir de la cárcel", añadía el depuesto jefe del Govern.

Puigdemont debe parar de hacer el indio y volver a la realidad, su tiempo se agotó"

El ministro incidió en que el plan del Gobierno popular consiste en "la defensa de la soberanía nacional, la unidad de España y el cumplimiento de la legalidad". Y calificó de "cúmulo de disparates" y de "ridículo monumental" los mensajes intercambiados entre el ex president y el ex conseller, al tiempo que afirmaba que Puigdemont "va a lo suyo". "Le importa muy poco lo que suceda en Cataluña y el daño que se está creando", agregó.

Asimismo, sostuvo que ese intercambio de mensajes no responde a "ninguna estrategia". Según De la Serna, Puigdemont "toma decisiones personales sin entender la trascendencia de lo que hace".

"Lo que reflejan es una realidad; que el Estado de Derecho funciona y ha evitado que se produjera esta semana un ridículo espantoso", señaló.

Desde el PSOE, el ex vicepresidente del Gobierno Alfredo Pérez Rubalcaba aseguraba ayer que s Puigdemont "no va a ser presidente de Cataluña" porque "no se puede gobernar desde Bruselas ni huido de la Justicia".

La portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles, señaló que echa de menos en el mundo del independentismo el "valor de decir: "¡Señor Puigdemont, basta ya!", para poner fin a una situación "esperpéntica" que, a su juicio, sólo tiene salida si Torrent propone un candidato que no esté eludiendo la acción de la Justicia.

El presidente de Ciudadanos (C's), Albert Rivera, exigió ayer por su parte al ex president que "pare de hacer el indio", vuelva a la realidad y deje que gobierne Cataluña un presidente o una presidenta que cumpla las leyes porque su tiempo "se agotó" y ahora toca "el tiempo de la Constitución".

El responsable de Sociedad Civil de Podemos, Rafael Mayoral, aseguró a su vez que el procés ha pasado "pantalla" y que Puigdemont se ha quedado "enganchado en algún capítulo anterior de la serie".

Huir de la euforia.La ministra de Defensa, Dolores de Cospedal (en la imagen, junto al comandante supremo de EEUU en Europa, el general Curtis M. Scaparrotti), abogó ayer por mantener la prudencia porque los independentistas aún puede gobernar, aunque parezca que "se están matando entre ellos".