El Gobierno aún cree posible el procesamiento por el delito de rebelión

El Gobierno no tira la toalla y cree que aún es posible procesar al ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont por el delito de rebelión. El portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, insistió ayer que el procedimiento aún no ha terminado por que optó por "no aventurar hipótesis" sobre su resultado. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Méndez de Vigo recordó que son los jueces de Alemania y España los que deben determinar la situación judicial de Puigdemont, mientras que el Ejecutivo respeta y acata esas decisiones in hacer "interpretaciones de ningún tipo". "Es una cuestión entre jueces, no entre gobiernos", recalcó.

Pero el portavoz del Ejecutivo llamó la atención en repetidas ocasiones con respecto a que la decisión del tribunal no es definitiva, dado que no ha entrado en el fondo de la cuestión,- la entrega a España-, sino que tan sólo se ha pronunciado sobre la situación de prisión preventiva en la que permanecía el detenido.

En la misma situación se encuentra el resto de imputados en el procés fugados en otros países. "Todavía ninguno de estos países se ha pronunciado sobre el fondo de la cuestión, ha habido medidas provisionales", sostuvo. Para el Ejecutivo, lo único que está "claro" es que Puigdemont "no es un perseguido político" y que se encuentra a la espera de lo que decidan las autoridades judiciales alemanas.

Preguntado por la posibilidad de que el Gobierno español pueda instar o promover en el seno del Consejo de la UE alguna modificación sobre el funcionamiento de la euroorden, rechazó plantear cualquier posible cambio en caliente.