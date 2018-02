Granados asegura que Rajoy destapó Gürtel y mandó "pararlo" a Aguirre

El ex consejero y ex secretario general del PP de Madrid Francisco Granados declaró ante el juez del caso Púnica el pasado 12 de febrero que no fue Esperanza Aguirre quien destapó la trama Gürtel, sino "don Mariano Rajoy", quien además instó a la entonces presidenta madrileña a que "lo parara".

Granados se pronunció en esos términos en un momento de su declaración ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Púnica, Manuel García Castellón, según la grabación a la que ha tenido acceso Efe.

El líder del PP tachó a Ignacio González de "sinvergüenza", según el relato de Granados

Un relato en el que el ex dirigente madrileño expuso que Rajoy llamó a Aguirre en 2007 o 2008 para decirle que un empresario se había quejado de que iban a salir a concurso dos parcelas, una en Majadahonda y otra en Arganda del Rey, y que ya estaban adjudicadas.

Según Granados, Rajoy pidió a Aguirre que lo investigara y que lo parara y la presidenta madrileña encomendó a Granados frenar la operación de Majadahonda y a Ignacio González hacer lo mismo con la de Arganda.

"O sea que, cuando la señora Aguirre dice que destapó Gürtel, bueno, Gürtel lo destapó don Mariano Rajoy y le dijo a usted que lo parara", añadió.

De hecho, agregó que tras esa reunión Aguirre le contó que Rajoy le había dicho: "Fíate de este de pueblo de Valdemoro, y no te fíes del vicepresidente (González), que es un sinvergüenza". Según su relato, él consiguió frenar la operación en Majadahonda, lo que conllevó la dimisión del alcalde, Guillermo Ortega, y del concejal José Luis Peñas, que acabó denunciando en los tribunales la trama, y que se consiguiera un dinero tres veces superior al previsto.

Granados también afirmó ante el juez que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, se jactaba de que era la que mandaba en el PP madrileño "por orden del señor González", quien, junto a Esperanza Aguirre, controlaba todo lo que se hacía en el Gobierno autonómico.

En ese momento, según el ex consejero, Cifuentes es "la persona, las manos, los oídos, en fin, la voz ejecutiva en el partido, del señor González". "Se jacta de que es la que manda por orden el señor González y de que yo en este partido no mandaba absolutamente nada", agregó Granados.