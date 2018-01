La Guardia Civil vigiló correos electrónicos del 'Govern'

La Guardia Civil copió correos electrónicos enviados desde 2016 por los ex presidents Carles Puigdemont y Artur Mas y por el ex vicepresident Oriol Junqueras, además del resto del Govern y de los anteriores miembros de la Mesa del Parlament, por orden del juez del Supremo Pablo Llarena.

En un auto fechado el pasado 11 de enero de 2018 y dictado dentro de una pieza secreta del sumario por el procés hacia la Declaración Unilateral de Independencia que ya ha sido notificado a las partes tras el levantamiento de la reserva, Llarena ordenó "el acceso, examen y análisis de la correspondencia electrónica" de las personas arriba citadas y de otras.

Así, la Guardia Civil copió correos no sólo de los líderes independentistas de las organizaciones ANC y Omnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, sino también de los citados y de otros como la líder de ERC Marta Rovira o la ex portavoz de la CUP, Anna Gabriel, así como de la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell.

El periodo vigilado por el auto de Llarena abarca desde el 28 de abril de 2016 y el 27 de octubre de 2017 (la fecha en que se disolvió el Parlament porque entró en vigor la aplicación del 155 en Cataluña).

La vigilancia persigue, según explica en su auto Llarena, "confirmar o refutar los indicios de los que se dispone".

El juez recuerda en su auto que los indicios apuntan a que existió un concierto entre las personas investigadas: "El referéndum se llevó a término tras numerosas llamadas a la movilización ciudadana cursadas desde las fuerzas políticas, así como por representantes de ANC, Òmnium y AMI (Asociación de Municipios para la Independencia)".