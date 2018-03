Hacienda investiga las ayudas a empresas y medios afines al 'procés'

El portavoz del PDeCAT en el Congreso, Carles Campuzano, ha solicitó ayer la comparecencia en la Cámara Baja del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para que informe de lo que calificó de "caza de brujas". "No es propio de una democracia moderna, estamos hablando de pagos y subvenciones que eran públicas y evidentes y en las que no hay ningún misterio", denunció el diputado independentista.

En la carta dirigida a la Interventora de la Generalitat se vuelve a solicitar información sobre subvenciones y ayudas de 2015 a 2017 a entidades como la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), Asamblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural, y sus presidentes o ex presidentes Neus Lloveras, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.

Empresarios dicen que el 'Govern' les encargó publicidad del 1-O

Dos empresarios investigados por la confección y distribución de la publicidad del referéndum del 1-O aseguraron ayer ante el juez que fue la Generalitat la que les encargó los trabajos, a través de un intermediario, y que todavía no han cobrado por ellos. Según informaron fuentes jurídicas a Efe, cuatro empresarios involucrados en la fabricación y difusión de la campaña publicitaria que la Generalitat lanzó para promover el 1-O declararon ayer como investigados ante el titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que indaga los preparativos del referéndum. Los empresarios explicaron al magistrado que fue una persona llamada Enric Vidal, que se identificó como responsable de diseño de la Generalitat, quien les encargó los trabajos, y precisaron que sólo habían contactado con él telefónicamente y por correo electrónico, nunca de forma personal. Según añadieron los empresarios, aún no han llegado a cobrar por los trabajos que se les encargaron en nombre de la Generalitat, ya que no sabían a qué departamento debían dirigirse.