Iceta reafirma su compromiso con la inmersión lingüística

El líder del PSC, Miquel Iceta, reafirmó ayer su compromiso con la "unidad civil" de Cataluña, dejó claro que los socialistas no permitirán "nunca" que "los niños sean divididos por razón de lengua" y que defenderán siempre una escuela en la que el catalán sea "el centro de gravedad".

El PSC inauguró ayer su nueva sede, el Casal Socialista Joan Reventós, situado en la calle Pallars, en pleno barrio del Poblenou de Barcelona, en una jornada de puertas abiertas a militantes y simpatizantes que culminó con la intervención del primer secretario del partido, Miquel Iceta.

En su discurso, centrado en rememorar la figura de Reventós, ex presidente del Parlament y uno de los fundadores del PSC, Iceta recordó la "defensa de la unidad civil" del pueblo catalán que caracterizó al ex dirigente socialista durante toda su vida. "Hoy quiero retomar y reafirmar los compromisos por la unidad civil de nuestro país, que heredamos de Reventós. No permitiremos que los niños y las niñas del país sean divididos por razón de lengua. ¡Nunca! -aseveró Iceta-. Defenderemos siempre una escuela catalana en la que el catalán sea el centro de gravedad".

"Pero con el gran objetivo -prosiguió-, que lo ha sido siempre, de que, al acabar la enseñanza obligatoria, los niños y niñas de nuestro país dominen perfectamente las dos lenguas que mayoritariamente se hablan en Cataluña: el catalán y el castellano".

Iceta recordó cómo Reventós y otros dirigentes históricos como Marta Mata o Pepe González trabajaron hace décadas para hacer posible "evitar el desastre" que hubiera significado "la división en una doble red escolar por razón de lengua".