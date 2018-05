Iglesias ofrece al PSOE "ganar juntos las elecciones"

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, emplazó al del PSOE, Pedro Sánchez, a no dejarse humillar y demostrar que puede tener un Gobierno más fuerte que el del PP gobernando con una mayoría de 156 diputados, y no sólo con 84, y le ofreció "ganar juntos las próximas elecciones generales".

Iglesias incidió en la mano que le ha tendido al socialista en repetidas ocasiones. "Hemos trabajado juntos en comunidades, nos va bien trabajando juntos, lo que le diría es que tenemos que ganar juntos las próximas elecciones generales", le emplazó Iglesias a Sánchez durante el debate de la moción de censura del PSOE contra el Gobierno de Mariano Rajoy.

"Tiene que tener más dignidad, no puede permitir que los corruptos le humillen", le espetó al secretario general del PSOE, a quien reprochó que no se haya comprometido a "limpiar los aparatos del Estado" y no haya presentado "un programa social" que no se limite a levantar los vetos de Gobierno.

A juicio del líder de Podemos, a Sánchez le ha faltado hablar de política sanitaria, medioambiental, del respeto a los derechos civiles y le ha echado en cara que se haya dedicado a hablar al PNV o a contar los mensajes que se manda con el líder de Ciudadanos, Albert Rivera.

"Tiene que hablar a los españoles, tiene que parecer presidenciable", enfatizó Iglesias, quien además cree que Sánchez tampoco aportó una respuesta a la cuestión territorial. Le solicitó por tanto que reconozca que España es plurinacional, que asuma el reto de construir un país "diverso" y de abrir un camino de diálogo para encontrar fórmulas de acuerdo democráticas.

Según Iglesias, a Sánchez le debería preocupar que formaciones independentistas a las que va a pedir el voto -como ERC- digan que no "confían en él". "No se puede conformar con ser el mal menor", "con ser lo menos malo" o que la elección sea entre "Guatemala y Guatepeor", "tiene que aspirar a ser un presidente que respeten los vascos, los catalanes y los españoles", exclamó.

"Cualquier estadista que aspire a ser el presidente de España tiene que comprender la cuestión territorial por la derecha y por la izquierda", según Iglesias.

Integrado en la confluencia de Unidos Podemos en el Congreso, por Izquierda Unida intervino Alberto Garzón, quien celebró la confirmación del portavoz del PNV, Aitor Esteban, de que votarán a favor de la moción de censura del PSOE.

"Las caras en el PP ahora mismo son para verlas... ¡Estamos a poco de echarles del Gobierno!", afirmó el líder de IU en un mensaje que ha difundido en su cuenta de Twitter.

"El PNV anuncia que, tras meditarlo mucho, apoyará la moción. Pedro Sánchez será investido presidente salvo que Rajoy dimita antes de que se vote la moción, ha señalado Garzón.

De hecho, el líder de IU se mostró no poco desconcertado ante el hecho de que Sánchez le pidiera desde la tribuna del hemiciclo a Rajoy durante el debate de la moción que dimitiera.

"Si es una estrategia mercadotécncia podría entenderse, pero me dejó desconcertado, pues la moción es una oportunidad para hacer cosas distintas a las que ha hecho el PP", dijo en La Sexta.