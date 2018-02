Imputan a Villar Mir por el pago de comisiones en el metro de Madrid

El juez del caso Púnica ha citado como investigado el próximo martes al ex presidente de OHL Juan Miguel Villar Mir en relación con adjudicaciones de la Comunidad de Madrid a la constructora y por posibles amaños en la concesión de las obras del metro de Madrid y del metro ligero de Boadilla del Monte. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón emplaza ese día a declarar como investigadas a cinco personas, entre ellas Villar Mir, su yerno Javier López Madrid (ex consejero de OHL que ya prestó declaración en esta causa) y Jesús Trabada, ex consejero delegado de la empresa pública Madrid Infraestructuras del Transporte (Mintra), que adjudicó las obras del metro.

Los tres están ya siendo investigados en otra causa, el caso Lezo, en concreto por la adjudicación a OHL de la construcción de un tren entre Navalcarnero y Móstoles que no se llegó finalmente a realizar. En el escrito, el juez afirma que se produjo una presunta "adjudicación concertada de contratos desde la Comunidad de Madrid a las empresas de Juan Miguel Villar Mir", y añade que en una agenda intervenida a Francisco Granados, entonces consejero de Transportes, se ha identificado a OHL como empresa que presuntamente donó dinero al PP de Madrid, unos hechos que se investigan en la pieza sobre la financiación irregular de esta formación.

"El esclarecimiento del conocimiento y participación de Juan Miguel Villar Mir, como presidente de OHL, aconseja que se le reciba declaración con el máximo de garantías que proporciona el estatus de investigado", dice el juez, que imputa a los investigados de los delitos de prevaricación, malversación, fraude, cohecho, blanqueo, tráfico de influencias, organización criminal y falsificación.

El magistrado imputa también al ex director del departamento de construcción de OHL Rafael Martín Nicolás, a Javier Aldavert Piñol, a Antonio Martín Jiménez y a la apoderada de Waiter Music Ana Isabel Soria. Llama a declarar de nuevo como imputados a José Luis Huerta -marido de Soria- y a Edelmiro Galván. Estas ocho personas deberán acudir a la Audiencia Nacional los días 6 y 13 de febrero.