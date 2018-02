Investigan el homenaje a dos etarras que colaboraron en el asesinato de Pagazaurtundua

Troitiño niega su reingreso en ETA: "No les he dado ni los buenos días"

El etarra Antonio Troitiño Arranz declaró ayer que desde que fue puesto en libertad en 2011 no recibió órdenes ni ayuda de ETA, a la que no daba "ni los buenos días", y que decidió huir a Londres a la espera de que se derogase la doctrina Parot y tras el anuncio del alto el fuego por parte de ETA. La Audiencia Nacional juzgó ayer al histórico etarra, que se enfrenta a una petición de 11 años de prisión por parte de la Fiscalía por un delito de integración en organización terrorista, tras ser excarcelado por error en abril de 2011 por parte de la Sección Tercera de lo Penal y huir al Reino Unido. "Jamás me he puesto en contacto (con ETA) desde que he salido, y a día de hoy tampoco", explicó Troitiño, que dijo que cuando huyó a Londres no pensó en reintegrarse porque era mayor y "no estaba para trotes".