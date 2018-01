Junqueras pide al Supremo salir de la cárcel alegando que es un hombre de paz que busca diálogo

El ex vicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras ha argumentado durante unos dos minutos ante el Supremo, que ha revisado este jueves su recurso contra su situación de prisión preventiva, que es "un hombre de paz que busca el diálogo".

"Creo en la paz por mis convicciones de carácter religioso, dignitas hominis", ha dicho además Junqueras, según fuentes presentes en la declaración. "Nunca he tenido una palabra de menosprecio hacia otras ideologías políticas", ha añadido.

Esas frases, además de la necesidad de un diálogo bilateral con el Estado, han constituido el eje central de la intervención que Junqueras ha realizado al final de la vista, celebrada este jueves ante el tribunal desde las 10:40 y hasta las 13:00.

"Junqueras ha pedido que le dejen representar en libertad a la gente que le ha votado, que le dejen estar con su familia y también manejar esta situación desde la vía del diálogo bilateral y la negociación. A ello ha añadido el acatamiento de las vías pacíficas", ha declarado su abogado defensor, Andreu Van Den Eynde, a la prensa, tras la vista.

Como ya se sabía, el fiscal ha mantenido su petición de que se confirme la prisión preventiva, al igual que la acusación popular ejercida por Vox.

Ambos entienden que permanece el riesgo de reiteración delictiva, un riesgo que apreció el magistrado Pablo Llarena, instructor del sumario por el procés hacia la Declaración Unilateral de Independencia en el cual esta imputado Junqueras.

El juez ordenó la prisión preventiva por esa razón y las acusaciones consideran que la celebración de las elecciones en Cataluña no ha variado la situación.

En ese sentido, Javier Orgega, líder del partido Vox, ha destacado en declaraciones a los medios que el riesgo de reiteración delictiva va "en contra de los argumentos de naturaleza política" de la defensa, y se apoya en los indicios que apuntan a "una organización delictiva y un hoja de ruta" clara.

Así, el documento EnfoCats, que recoge dicha hoja de ruta y que fue incautado al número dos de Junqueras, Josep María Jové, ha estado presente en la declaración.

"Ha sido analizado profundamente, aunque la defensa pretende que Junqueras lo desconocía", ha informado Ortega, para quien esa hoja de ruta que viene del año 2015 fue estrictamente seguida por los imputados, bajo el liderazgo de Junqueras.

Por el contrario, la defensa del ex vicepresident ha lamentado que hayan sido otros los que hayan hecho un juicio político y que la fiscalía haya cuestionado el derecho de Junqueras a representar a sus votantes.

"Junqueras ha afirmado que su apuesta es por el diálogo, la negociación bilateral... eso se ha visto en la campaña y solo por la intención de crear un riesgo inventado de reiteración delictiva se está olvidando por las acusaciones. Ese es su compromiso personal", ha añadido, antes de explicar que el preso, a pesar de su situación, "está bien".

El ex vicepresident Junqueras ha llegado a los calabozos de la Audiencia Nacional, procedente de la prisión de Estremera, poco más tarde de las 9:30 y hacia las 10:15 ha sido trasladado en un furgón de la Policía Nacional al Supremo.

A las puertas de este tribunal se han concentrado decenas de periodistas, abundante policía y un grupo de políticos y simpatizantes de ERC, el partido de Junqueras.

"Estoicismo" en una carta

El líder de ERC y ex vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, publicó una carta sobre el "estoicismo" horas antes de que este jueves se persone ante el Tribunal Supremo para revisar su situación de prisión preventiva.

Junqueras, que este jueves ha sido trasladado al Supremo para exponer su solicitud de revisión del auto por el que se encuentra en prisión preventiva desde hace dos meses, ha dado a conocer así una carta escrita desde la prisión de Estremera (Madrid) y que reprodujo anoche la publicación El Matí Digital.

En esta carta, Junqueras explica que no le parece casual "que las prisiones inviten a cultivar una actitud estoica" y, en este sentido, recuerda que la escuela filosófica que tuvo más éxito en la Roma Imperial fue la del estoicismo.

"Esto -afirma- quizá se debe a que la capacidad de mantenerse firme, frente al azar del destino y de la fidelidad a la propia conciencia individual ante un poder político cada vez más despótico, era especialmente útil en aquel período".

Como ejemplo, explica, basta recordar "la dignidad de Séneca en contraposición con los delirios de grandeza y los estallidos de violencia de Nerón".

Junqueras evoca, asimismo, un texto del escritor portugués Fernando Pessoa en el que quiso recrear cómo podía haber sido la educación estoica y que reza: "Como gladiador, condenado por su destino de esclavo a ponerse sobre la arena, saludo, sin que recele el César que haya este circo rodeado de estrellas. Saludo de frente, sin orgullo, porque el esclavo no puede tener, sin alegría, que no puede ser fingida por un condenado. Aun así, saludo, porque no quiero faltar a la ley, que toda la ley me falte. Y, acabando de saludar, me clavo en el pecho la espada, que ya no me servirá para combatir. Si el vencido es quien muere y el vencedor quien mata, con ello, confesándome vencido, me intuyo vencedor".