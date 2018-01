JxCAT y ERC insisten en la investidura fantasma

La defensa del ex vicepresident Oriol Junqueras ha pedido al Tribunal Supremo que le permita salir de prisión para asistir al pleno de constitución del Parlament y al de investidura, de forma que su encarcelamiento no altere las "mayorías" de la Cámara.

Y "todo lo que no sea eso es una auténtica burla" y "un escándalo", además de una "huida hacia adelante" por parte de Puigdemont, añadió Maíllo.

Lo certificó el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, quien advirtió de que los constitucionalistas tomarán las decisiones necesarias para impedir que los independentistas vuelvan a "retorcer" el reglamento del Parlament . En declaraciones en el Congreso, recalcó que en el parlamentarismo, "no solo por ley sino por espíritu", es "fundamental la presencia del candidato", para que exponga su propuesta de gobierno y que ésta pueda ser después votada.

En este sentido, la ex presidenta del PP catalán y actual miembro de la Mesa del Congreso, Alicia Sánchez-Camacho, aseguró ayer que no se puede producir una investidura telemática o vía Skype de Puigdemont, ya que, a su juicio, sería contraria a la Ley de Presidencia de la Generalitat y al propio reglamento del Parlamento catalán, por lo que su partido recurrirá si se da ese paso.

Y no puede quedar cerrado porque si los partidos constitucionalistas recurren ante los tribunales cualquier lectura forzada del reglamento de la cámara, la investidura de Puigdemont puede quedar bloqueada.

ERC asume que le corresponde a Puigdemont ser investido ya que le sacó 12.000 votos de diferencia el 21-D y ha encargado a sus servicios jurídicos la viabilidad de las propuestas para hacerlo a distancia , sin perjuicio de que los letrados del Parlamen t puedan hacer su propio análisis, por lo que este asunto, recalcan fuentes republicanas a Efe, no está cerrado.

El ex president a la fuga Carles Puigdemont está decidido a ser investido de cualquier manera sin pisar Cataluña, bien de manera telemática, a través de Skype, o bien por delegación, de tal forma que otro diputado presente en el pleno la lectura del discurso de Puigdemont, que mantiene su plan de regresar desde Bruselas una vez que se produjera la fantasmal toma de posesión como jefe del Govern .

Mas invoca ahora a la legalidad

La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, informó ayer en su cuenta de Twitter de que ha recibido la notificación del Tribunal Supremo de que está siendo investigada por la organización del referéndum ilegal del 1-O. Me han notificado del Tribunal Supremo que estoy investigada por el 1-O. Se ve que en este Estado el derecho de reunión también vive un mal momento. Como la calidad democrática en general. Gracias a todo el mundo por las muestras de apoyo y las muestras de afecto", escribió. El ex president Artur Mas afirmó ayer a su vez que el nuevo Govern puede trabajar en el objetivo independentista, pero dentro de "los marcos legales". En una entrevista en Catalunya Ràdio después de renunciar a la presidencia del PDeCAT, Mas remarcó que con el 47,5% de los votos independentistas en las elecciones del 21D no se pueden tomar decisiones "ultrarrápidas" para consolidar de forma "operativa" la "nueva república" catalana.