JxCat alega ante el Constitucional que impedir una investidura sería una "extralimitación"

JxCat ha presentado este lunes sus alegaciones ante el Tribunal Constitucional, en las que le pide que no admita a trámite la impugnación sobre la investidura de Carles Puigdemont al entender que una intervención del alto tribunal sería "una clara extralimitación del ejercicio de control de la constitucionalidad".

El primer grupo independentista del Parlament, a través del abogado Jaume Alonso-Cuevillas, ha solicitado así que no se admita a trámite la impugnación promovida por el Gobierno central contra la resolución del presidente del Parlament, Roger Torrent, según la cual propuso la investidura de Puigdemont, ex president que está huido en Bruselas de la justicia española y no ha regresado.

El letrado razona en el escrito que se trata de una impugnación "preventiva, fundamentada en situaciones hipotéticas y basada en meras presunciones", y en esta línea, recuerda que el Consejo de Estado ya dijo al Gobierno que no era el momento de presentar un recurso porque había que esperar a que se produjeran los preceptos para impugnarlos.

El abogado también considera que la orden de impedir o paralizar iniciativas parlamentarias como puede ser una investidura supondría "una clara extralimitación del ejercicio de control de la constitucionalidad, puesto que la intervención del Tribunal implicaría tanto como entrar a fiscalizar la expresión de una voluntad política".