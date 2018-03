JxCat ve "prematuro" aplazar el Pleno y ERC aboga por un 'Govern' y un candidato "efectivos"

Junts per Catalunya (JxCat) aseguró ayer que vería "absolutamente prematuro" que el presidente del Parlament, Roger Torrent, aplace o suspenda el Pleno de investidura del lunes, ya que su grupo mantiene a Jordi Sànchez como candidato y confía plenamente en que pueda asistir al debate.

Así lo aseguraron en declaraciones en el Parlament el portavoz adjunto de JxCat, Eduard Pujol, y el vicepresidente primero de la Cámara, Josep Costa (JxCat).

Pujol expresó la "perplejidad" de su grupo por la coincidencia de que "el día en que el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos denuncia de manera contundente y severa el uso abusivo de la prisión preventiva por parte del Estado, el TC dé la razón a la ONU haciendo un uso abusivo de la prisión preventiva con los presos políticos" independentistas, dijo.

El dirigente confirmó que Sànchez "sigue siendo el candidato por parte de Junts per Catalunya" y apuntó que su grupo "no entendería que el Tribunal Supremo no se diera prisa en resolver favorablemente la petición de libertad para asistir al Pleno".

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, pidió ayer, por su parte, un acuerdo "rápido" entre los partidos independentistas para formar un Govern "efectivo" con un candidato a la presidencia "efectivo".

"Tenemos que configurar un Gobierno que sea operativo y que se ponga a trabajar para poner fin al artículo 155, que es una decisión política que está generando un bloqueo en nuestro país", afirmó Rovira. Asimismo, aseguró que la prioridad de ERC es que los partidos independentistas "se entiendan tan rápido como sea posible" y que se encuentre la manera de llegar a un acuerdo.

Sobre la oferta de JxCat a la CUP para garantizar el voto favorable a la investidura de Sànchez de los anticapitalistas, que pasaría por redactar un proyecto de constitución catalana este mandato, Rovira no desmintió que ERC no estuviera al corriente de esta propuesta.