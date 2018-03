JxCat no renuncia a pedir el voto delegado para Puigdemont pero no ve muerta la negociación con la CUP

El portavoz adjunto de JxCat en el Parlament, Eduard Pujol, ha explicado este miércoles que no renunciarán a ningún escenario, tampoco a pedir el voto delegado para el ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont, para salvar la investidura, aunque no ve muerta la negociación con la CUP.

En una entrevista en La Xarxa, ha manifestado que están convencidos de que pueden entenderse con los 'cupaires' y llegar al pleno con una correlación de fuerzas que permita la investidura de Jordi Sànchez, por lo que no ha querido entrar en la hipótesis planteada por el ex conseller Joaquim Forn de que Puigdemont y Toni Comín -ambos en Bélgica- deban renunciar al escaño para garantizar una mayoría independentista.

Según Eduard Pujol, no exige renuncias a nadie pero sí incorporar elementos de realismo que permitan ponerse de acuerdo, y el documento que enviarán a los anticapitalistas "incorpora elementos muy concretos de sensibilidad de la CUP".

"Hacemos un esfuerzo para explicarnos mejor, para hacer entender que lo que planteamos no es una legislatura autonomista", ha destacado el portavoz adjunto de JxCat, que ha vaticinado que la lluvia de amenazas, reproches y advertencias del Estado será infinita hasta el lunes, día del pleno de investidura.

También ha recalcado que Puigdemont, pese a estar en Bruselas, tendrá una "opinión de peso en cualquier debate de la vida política que haya durante los próximos años, y la acción del Govern no se escapa de ello", ha zanjado.