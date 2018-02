José María García no aclara si el empresario que pagó mordidas al PP era Villar Mir: "Preguntadle a Évole"

El periodista José María García no ha aclarado este lunes a su llegada a la Audiencia Nacional que fuera el ex presidente de OHL Juan Miguel Villar Mir, el empresario al que se refirió en una entrevista emitida este domingo en el programa Salvados y del que dijo que habría pagado comisiones al Partido Popular a cambio de adjudicaciones. "Preguntadle a Jordi Évole", ha dicho.

El magistrado que instruye el caso Lezo, Manuel García Castellón, le ha citado en calidad de testigo a las 17:00 en relación a la pieza número 3 de la trama, que investiga el supuesto pago de 1,4 millones de euros a Ignacio González para la adjudicación a OHL de las obras del tren de Navalcarnero.

"Podéis preguntarle de donde ha sacado que era Villar Mir. Yo le voy a decir a su señoría la verdad, sí he hablado con un empresario pero ¿quien es ese empresario? Évole dice Villar Mir, preguntadle a Jordi Évole", ha dicho a su llegada a la sede judicial.

En el programa de este pasado domingo, el periodista deportivo insinuó que "un empresario importantísimo" le confesó que "pasaba por caja para hacer obra pública" porque tenía "un empresa de más de 30.000 obreros" y que si no obtenía adjudicaciones no podía "sobrevivir".

También dijo que era un constructor "poderosísimo y que había sido ministro", sin embargo y pese a la insistencia de los periodistas que le aguardaban en la puerta, García no ha concretado si esas siglas corresponden al ex presidente de OHL y, tras unos segundos de silencio, ha sentenciado: "me parece que estáis en plena forma".