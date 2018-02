Firmas para que Marta Sánchez cante en la final de la Copa del Rey

La iniciativa de la cantante Marta Sánchez de presentar en concierto una versión del himno nacional en formato de balada y con una letra en la que proclama "no pedir perdón" por sentirse española ha activado una petición de firmas para que lo cante en la de la Copa del Rey del 21 de abril entre el Barcelona y el Sevilla en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid.

La actuación de Marta Sánchez el sábado en el Teatro de la Zarzuela para conmemorar 30 años de carrera ha motivado la apertura de varias campañas en la plataforma Change, las cuales suman miles de apoyos en pocas horas.

Entre ellas, destaca una que solicita que en la final de Copa del Rey de fútbol el himno español lo interprete la artista con la letra que ha ideado, propuesta que se une a la de la Sociedad Civil Catalana, que se plantea invitarla a uno de sus actos.

"Vuelvo a casa, a mi amada tierra, la que vio nacer mi corazón aquí. Hoy te canto para decirte cuánto orgullo hay en mí, por eso resistí. Crece mi amor cada vez que me voy, pero no olvides que sin ti no sé vivir", cantó la madrileña el pasado sábado.

Marta Sánchez reconoció este lunes en declaraciones a EFE que está "aún flipando" y "alucinando" con la repercusión que ha tenido su iniciativa, con tuit de Mariano Rajoy incluido.

"Aquí ha habido cero estrategia. La idea surgió hace poco más de un año en mi jardín en Miami y la dejé aparcada durante un tiempo por si era un atrevimiento, escribiendo solo algunos borradores; de vuelta a España, cuando apareció el concierto de La Zarzuela, necesitaba algo para cerrar el repertorio y fue entonces cuando volví a valorar la idea de terminarla", relató.

La cantante venció sus reticencias a aportar su propia versión de una melodía que ha permanecido desde el siglo XIX sin letra porque, explicó, no la escribió "con la intención y aspiración de que quedase como la oficial, sino como un guiño de cariño" a su país, hecho "desde el cariño y la nostalgia".

"La gente que no me apruebe con esta acción me da pena, porque no sentirse orgulloso de ser español... Pues vete a otro lado", respondió a la pregunta de si no temía que esta iniciativa le generase animadversiones de una parte de la sociedad que ve en este un tema sensible.

Más de 400.000 reproducciones registra a estas horas el enlace más visitado de Youtube con su actuación, en el que puede leerse sobreimpreso el texto de su versión, con versos como "rojo, amarillo, colores que brillan en mi corazón y no pido perdón".

Tras su publicación, las redes fueron despertando el domingo y Sánchez se convirtió en "tema del momento" en Twitter, especialmente después de suscitar un mensaje del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien publicó: "Muy buena iniciativa de @Martisima_SoyYo. La inmensa mayoría de los españoles nos sentimos representados. Gracias, Marta".

Numerosas son las reacciones políticas que ha provocado a partir de entonces, muchas de alabanza, como la del presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, que acudía también a Twitter para ensalzar la actuación como "valiente y emocionante", palabras que repitió la líder de su partido en Cataluña, Inés Arrimadas.

Preguntada por cuál le había hecho más ilusión, Sánchez aseguró que todas, "pero no como políticos, sino como ciudadanos españoles".

Como "magnífica iniciativa" la ha calificado el PP a través de su vicesecretario de Comunicación, Pablo Casado, mientras que el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, destempló un poco los ánimos de quienes ven en esta versión la definitiva: "Me resultó muy agradable, pero de ahí a que esa tenga que ser la letra del himno de España va una distancia", dijo.

Frente a las muestras de adhesión, muchas han sido las voces de los críticos, los irónicos o, cuando menos, de los escépticos, como la del secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, quien ha subrayado que el verdadero patriotismo es "no dejar a nadie tirado" y "defender la sanidad pública, la educación pública y los derechos de la gente trabajadora en nuestro país".

Más tajante fue la exministra y portavoz de Igualdad Carmen Calvo (PSOE), quien recordó que el himno nacional carece de letra "por razones históricas".

La "Marcha de granaderos" o "Marcha Real", compuesta por Manuel Espinosa de los Monteros a finales del siglo XVIII por encargo de Carlos III, pasó a ser himno nacional con la reina Isabel II una vez que la música ya tenía los favores del pueblo.

Desde entonces varios han sido los intentos por ponerle letra a esta pieza nacida como composición militar, protagonizados por figuras como Ventura de la Vega, Eduardo Marquina y José María Pemán.

El último intento serio fue el que hizo en 2007 el Comité Olímpico Español (COE) al convocar un concurso que recibió 7.000 propuestas. La ganadora fue la letra del manchego Paulino Cubero: "!Viva España!/cantemos todos juntos/con distinta voz/ y un solo corazón...", pero se retiró ante la falta de consenso.