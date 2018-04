Méndez de Vigo: "Nadie ha puesto en duda el prestigio de la Universidad"

El ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, ha asegurado este martes en la sesión de control al Gobierno en el Senado que "nadie ha puesto en duda el prestigio de la Universidad española" y ha pedido al PSOE que "no arroje lodo" sobre ella ni contribuya a "ensombrecer" su prestigio.

Méndez de Vigo ha respondido así a la senadora socialista María Encarnación Moya, que le ha preguntado cómo piensa el Gobierno recuperar el prestigio de la Universidad y la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca) tras el caso del polémico máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.

El titular de Educación ha asegurado que las responsabilidades "se dirimirán allí donde tienen que dirimirse: en la investigación interna de la Universidad, en las acciones de la Fiscalía y en una próxima comisión en sede parlamentaria".

"La Universidad española es una universidad de prestigio", ha recalcado Méndez de Vigo, que ha destacado "la vocación, la dedicación y preparación de los 115.366 profesores que acometen cada día la misión de transmitir su conocimiento".

Además, ha recordado que las funciones de evaluación de las universidades corresponden a Aneca y a los órganos evaluadores que cada comunidad determine, y la inspección de servicios de instrucción de expedientes disciplinarios en universidades públicas los llevan sus propios servicios de inspección.

"Por tanto, señoría, deje de estar en las barricadas", le ha exhortado Méndez de Vigo, que le ha dicho que, si "de verdad le importa la Universidad española y su prestigio, no contribuya a ensombrecerlo y deje que la Universidad ejerza la autonomía parlamentaria que entre todos le dimos en la Constitución".

Y ha añadido: "Garantice esa autonomía y, mientras tanto, no lance una sombra de duda sobre toda la Universidad y sobre 115.000 profesores universitarios".

Unas explicaciones insuficientes para la senadora del PSOE, que ha considerado que "a cualquier político se le caería la cara de vergüenza por este fraude", que ha calificado de "lamentable y vergonzoso", y ha criticado que el PP esté "atrincherado en detrimento de la Universidad y la ciudadanía".

Según ha dicho, Cifuentes "ha mentido" en el Parlamento madrileño y "se ha sembrado la duda" sobre la comunidad universitaria, a lo que el PP ha contribuido "descargando la responsabilidad de lo sucedido en la Universidad y no en la beneficiaria de este engaño y de este posible delito".

"Los madrileños estamos ya hartos. Hartos porque no queda en Madrid una sola institución, ni una sola, que no esté tocada y afectada por la corrupción de los gobiernos del Partido Popular", ha advertido Moya.

Y ha retado al ministro a que vaya a cualquier campus si cree que no hay responsabilidad política de Cifuentes y les diga a los estudiantes que "aquí no ha habido trato de favor, que no ha habido privilegios, que ellos también pueden matricularse o ir a clase cuando quieran, que el curso se adaptará a sus circunstancias personales y que no hace falta aprobar para tener un título".