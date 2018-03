Moncloa insta a Torrent a no obstinarse en el "empecinamiento"

El Parlament aprobará hoy dos propuestas de resolución de JxCat, ERC y la CUP en la que se reivindica el derecho de Carles Puigdemont, Jordi Sànchez y Jordi Turull a ser investidos presidentes de la Generalitat pese a estar los tres encarcelados. Con los documentos que se aprobarán, la Cámara catalana se comprometerá "a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar" que puedan ejercer sus derechos políticos, incluyendo poder someterse en el futuro a un debate de investidura.

Los tres grupos independentistas presentaron estas resoluciones y forzaron la celebración del Pleno tras la detención de Puigdemont en Alemania y para alertar de la situación "excepcional" del Parlament porque no puede investir a ningún candidato. La resolución saldrá adelante, ya que JxCat, ERC y la CUP suman los 68 votos exactos que se necesitan, pero no servirá para desencallar la legislatura en Cataluña ya que las propuestas de resolución en ningún caso equivalen a la celebración de un debate de investidura.

Espero que Torrent vuelva a la razón; si no, será responsable de lo que ocurra en la calle"

La Cámara ha intentado investir a los tres sin resultado: los debates de Puigdemont y Sànchez se retiraron ante los obstáculos judiciales, y Turull sólo pudo celebrar la primera sesión, ya que en la segunda ya estaba de nuevo en la cárcel.

El presidente del Parlament, Roger Torrent, modificó ayer el orden del día del Pleno para que sea el Síndic de Greuges de Cataluña, Rafael Ribó, quien lo abra a las 10:00. En principio estaba previsto que la sesión empezara con el debate y la votación de las iniciativas de los grupos a lo largo de la mañana y que se retomara por la tarde para que Ribó presentara un informe sobre el 1-O.

En la víspera del Pleno, el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, instó ayer a la Cámara catalana a no "empecinarse" en sus errores para defender los "derechos políticos" de Puigdemont, Sànchez y Turull. "Lo que nos gustaría es que fuera un Pleno en positivo y que no hubiera empecinamiento en errores", recalcó antes de recordar que el Tribunal Constitucional ya dijo al Parlament lo que puede y lo que no puede hacer. También saben, precisó, las consecuencias políticas y jurídicas que conlleva el incumplimiento de las sentencias de ese tribunal. Por eso insistió en que lo que desea el Gobierno es que haya una investidura de una persona que no tenga causas judiciales pendientes y que se convierta en el presidente de todos los catalanes.

Recordó que los partidos decidieron presentarlos como candidatos a las elecciones del 21 de diciembre "a sabiendas" de su situación procesal, por lo que "no pueden presentarse como víctimas de una situación que ellos mismos conocían y propiciaron". También defendió el papel de la UE: "Europa no es sólo un espacio económico sino que está fundada en unos principios básicos que incluye la libertad, el respeto a los derechos de todos, la ley, la democracia y el Estado de derecho", apostilló.

Igualmente, el secretario general de Ciudadanos (C's), José Manuel Villegas, pidió ayer a Torrent que "vuelva a la razón" y deje atrás la "irresponsabilidad máxima" de la que, a su juicio, ha hecho gala en los últimos días porque, de lo contrario, será responsable de lo que pueda ocurrir en las calles de Cataluña, donde ya se han producido algunos "episodios de violencia".

Entretanto, el portavoz del PDeCAT en el Congreso, Carles Campuzano, anunció ayer que su partido está hablando con ERC para tratar de escenificar en Madrid, junto con otros grupos parlamentarios como Podemos y el PNV, un frente común contra el procesamiento y encarcelamiento de Puigdemont y otros cargos independentistas. Campuzano ya ha iniciado contactos con su homólogo de ERC, Joan Tardà, para abrir una ronda de conversaciones con otros grupos del Congreso para organizar un acto conjunto el próximo martes, el mismo día que se presentan los Presupuestos Generales.