Montull queda en libertad provisional tras ingresar la fianza de 100.000 euros

Jordi Montull, mano derecha de Fèlix Millet en el Palau de la Música Catalana y condenado a siete años y medio de prisión por el saqueo de la entidad musical, ha quedado en libertad provisional tras ingresar la fianza de 100.000 euros.

Según informó anoche el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) en un comunicado, la representación de Montull hizo efectiva a última hora de la mañana la fianza impuesta por la Audiencia de Barcelona.

"Una vez se ha verificado el ingreso, la sala ha procedido a dictar auto de libertad provisional", detalló el TSJC, una decisión que ha trasladado de forma inmediata a la prisión, que ya la ha hecho efectiva.

En relación al condenado a nueve años y ocho meses de prisión Fèlix Millet, al que la Audiencia impuso una fianza de 400.000 euros, no consta en estos momentos que se haya dipositado ninguna cantidad. Millet no está en estos momentos en la cárcel al ingresar en el hospital de Tarrasa por una infección respiratoria. El ex presidente del Palaut fue trasladado desde la cárcel de Brians 2 en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona) al centro médico la tarde del jueves pasado al empeorar su estado de salud, por decisión de las autoridades médicas del centro penitenciario.

La sentencia a ambos dirigentes de la entidad musical se dictó este enero ocho años y medio después de que los Mossos d'Esquadra irrumpieran por primera vez en el Palau de la Música y tras un juicio que ha durado cuatro meses y medio con 16 acusados y una cincuentena de sesiones.