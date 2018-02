El PNV no cree que el PP abogue por sortear los Presupuestos vía decreto

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, no cree que Mariano Rajoy esté pensando en sortear vía decreto la ausencia de Presupuestos del Estado, "sino en la tesitura de sacar adelante las cuentas, aunque sea tarde". Esteban reiteró ayer en RNE que su grupo no se ha reunido con el PP para negociar las cuentas, e insistió en que esa posibilidad "tampoco tendría sentido cuando parece que no hay acuerdo entre PP y Ciudadanos (C's)".

Tras señalar que la actual legislatura está desde el principio paralizada en lo referido a actividad legislativa, dudó de que la "efectividad" de las comisiones creadas, porque provoca que "no se esté funcionando en la tónica normal", pero eso "no quiere decir que la legislatura tenga que ser corta".

"Cada partido tiene sus dinámicas e intereses, y el PP y Ciudadanos, con la connivencia del PSOE en ocasiones, bloquean la discusión legislativa, y los grupos que no pueden trasladar al boletín su impulso parlamentario, convierten todo en proposiciones no de ley, iniciativas paralelas... Hay grupos interesados en ruido mediático y subcomisiones que no sirven para gran cosa", criticó.

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, mostró ayer su deseo de que tanto el PNV como C's "no se inventen cosas que nada tienen que ver con el presupuesto o intenten crear una guerra abierta entre ellos que al final haga inviable la aprobación" de las cuentas. Agregó que el PP va a seguir trabajando para que se aprueben los Presupuestos, porque España "los necesita" y sería "síntoma de buena salud democrática".