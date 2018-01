El PNV carga contra el Ejecutivo por "despreciar" el autogobierno vasco

El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, acusó ayer al Ejecutivo central y al PP de "despreciar" el autogobierno de Euskadi, aunque explicó que si la vicepresidenta, Soraya Sáez de Santamaría, contacta con él para reunirse este fin de semana durante su visita a Euskadi, está dispuesto a mantener un encuentro con ella para reanudar las negociaciones para transferir al País Vasco las competencias pendientes.

Erkoreka explicó que aún no ha recibido "respuesta" alguna a las reiteradas peticiones que ha dirigido a la vicepresidenta para fijar una reunión en la que reanudar las conversaciones para culminar el Estatuto vasco. El portavoz recordó que las transferencias estatuarias pendientes de entregar, que el Ejecutivo de Vitoria cifra en 37, llevan "bloqueadas casi 40 años", por lo que desligó la falta de avances en esta materia de la situación derivada del proceso de Cataluña.

Son "ámbitos diferentes", por lo que "no deberían producirse interferencias" entre ellos. A su juicio, el hecho de que el Estatuto de Euskadi siga sin cumplirse en su integridad, casi 40 años después de su aprobación, se debe a la existencia de "una visión centralista del Estado" por parte del Ejecutivo central. Recordó Erkoreka que ésta es una actitud "dilatada en el tiempo", que se ha producido con los sucesivos gobiernos, pero que ha resultado "particularmente" relevante durante los mandatos del PP. Denunció, incluso, que el Gobierno de Rajoy "ignora, desconoce y desprecia el marco de autogobierno del País Vasco".

En todo caso, subrayó que está dispuesto a reunirse con Sáenz de Santamaría durante la visita que ésta realizará a Euskadi este fin de semana para participar en un acto del PP en San Sebastián. Erkoreka, que aseguró que no tenía "noticias" sobre dicho viaje, manifestó que "por supuesto" que tratará de reunirse si ella lo propone. No obstante, incidió que la "iniciativa" debe partir de la vicepresidenta, puesto que "es ella la que marca su agenda en su visita a Euskadi".

Paralelamente, el PNV atizó también a Rajoy por considerar que peca de "optimista" al confiar en que los Presupuestos Generales del Estado puedan llegar al Congreso en marzo, una vez el Gobierno se asegure los apoyos parlamentarios suficientes para sacarlos adelante. "El presidente del Gobierno es un optimista, ¿no?", replicó con sorna el portavoz en el Congreso de la formación jeltzale, Aitor Esteban, quien reiteró que no existe "ningún avance" al respecto, ni tampoco se ha celebrado ninguna reunión, "ni nada de nada". "No nos hemos sentado con el Gobierno a discutir los Presupuestos. Con el 155 en vigor, no hay ninguna novedad", aseveró.