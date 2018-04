El PNV critica el "autoritarismo del rancio nacionalismo español"

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, denunció ayer el "autoritarismo" del "rancio nacionalismo español" y pidió que destierre "la amenaza y la coacción" si quiere contar con la formación jeltzale.

El PNV celebró ayer el Aberri Eguna (día de la patria) con un acto en la Plaza Nueva de Bilbao, bajo el lema Gure etorkizuna, gure aberria (Nuestro futuro, nuestra patria), en el que intervinieron Ortuzar y el lehendakari, Iñigo Urkullu.

Ortuzar reiteró la posición clara de su partido ante la aplicación del artículo 155 en Cataluña, subrayando que mientras siga vigente "no jugamos", porque entiende que su aplicación "es también un ataque a Euskadi y a nuestra idea del autogobierno".

"Queremos que los autogobiernos catalán y vasco estén exclusivamente en manos de sus legítimos representantes. No queremos gente en la cárcel por defender ideas políticas, no queremos que sean los jueces quienes decidan quién puede gobernar y quién no. Lo que está pasando en Cataluña es muy grave, y nuestros principios y valores nos reclaman alzar la voz y protestar por ello", agregó Ortuzar.

"Hay que dejar de humillar a una gran parte de la sociedad catalana y desterrar la amenaza y la coacción. Aunque parezca ahora imposible, hay que abrir cauces de diálogo y favorecer que se constituya cuanto antes el Govern", insistió el líder peneuvista.

Ortuzar se mostró muy preocupado por la "emergencia de un nacionalismo español rancio" y se preguntó "qué hacen ministros en un acto de la Legión". "¿Esa es la España en la que quieren que estemos?", apostilló.

El lehendakari hizo por su parte un discurso de carácter europeísta: "Nuestro desafío es la libertad de la nación vasca, y los países más avanzados de Europa son nuestra referencia".

Urkullu también tuvo unas palabras para Cataluña, cuya situación "no se puede abordar desde el estrecho margen de la acción judicial y penal, como pretende España".