El PNV desmiente al PP y dice que no está negociando los Presupuestos

El PNV negó que se hayan iniciado las conversaciones para negociar con el PP los Presupuestos Generales del Estado y reiteró que aún no cree posible iniciar esas negociaciones debido a la situación política en Cataluña. "No han empezado las conversaciones y no hay ninguna negociación", aseguraron fuentes de la formación jeltzale, que se remiten a la posición manifestada desde el inicio de la crisis catalana respecto a los Presupuestos.

La formación nacionalista respondió con estas declaraciones las manifestaciones del portavoz de los populares en el Congreso, Rafael Hernando, que en una entrevista en Antena 3, aseguró ayer que el Ejecutivo "ya ha iniciado otra vez el diálogo" con el PNV para alcanzar un acuerdo de las próximas cuentas.