El PNV recalca que no negociará las cuentas por la "situación política"

La presidenta del PNV de Vizcaya, Itxaso Atutxa, afirmó ayer que no hay una "situación política de suficiente tranquilidad en el Estado", tras lo ocurrido en Cataluña, como para afrontar la posible negociación de los Presupuestos Generales del Estado. En una entrevista a Radio Euskadi, se refirió, de esta manera, a la palabras del ministro de Economía, Luis de Guindos, quien aseguró que existen "mimbres para hacer un cesto", en referencia a un hipotético acuerdo del PNV a los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Atutxa subrayó que desconocen si hay mimbres, porque "ni siquiera" conocen el proyecto, pero indicó que lo que es "obvio y claro" es que "no hay una situación política de suficiente tranquilidad en el Estado" como "para afrontar esa posible negociación". "La cuestión catalana", según la dirigente jeltzale, "ha sido definitiva en ese sentido".

Itxaso Atutxa subraya que la aplicación del artículo 155 es una "clarísima amenaza"

"Lo dijimos hace unos meses y lo seguimos diciendo ahora, fundamentalmente tampoco no ha variado nada. Tenemos que estar esperando a ver qué pasa en las próximas dos semanas posiblemente con la constitución del nuevo Parlament y espero que formación de un nuevo Govern y, sobre todo, la normalización de la situación política en Cataluña, que determina mucho la política en el Estado", añadió Atutxa, que recordó que Carles Puigdemont está en Bruselas y hay personas encarceladas.

A su juicio, será "clave" que se produzca una "normalización" de la situación y cree que, para ello, "queda mucho". Atutxa espera que haya una formación del Govern "normalizada", pero considera que "la normalización va más allá" de la conformación del Ejecutivo catalán.

En este sentido, confía en que el Gobierno español y el que se conforme en Cataluña empiecen "una nueva era de entendimiento o, al menos, de diálogo", lo que precisa de "voluntad por las dos partes". Por tanto, espera que eso se modifique y se produzca "otra actitud" por parte del Ejecutivo de Rajoy, que "deberá dar algún paso más allá de la aplicación estricta de la ley".

Preguntada por si el PNV estaría dispuesto a hacer tabla rasa una vez que se retire el artículo 155 de la Constitución, Atutxa apuntó que no se puede olvidar que se ha aplicado y manifestó que un partido como el PNV "recuerda su propia historia y la que la circunda". "No voy a decir que hay un antes y un después, pero se ha abierto una puerta muy importante y ha habido más de un ministro del Gobierno Rajoy y algunos otros líderes, no sólo del PP sino de fuerzas de izquierda, que nos han recordado que, una vez abierta esa vía, también se podía desarrollar en otros lugares. Una clarísima amenaza", señaló.

Asimismo, comentó que la entrada o no de la formación jeltzale a negociar las cuentas "no es sólo cuestión de que a un ministro le parezca bien o mal", sino que el interés de Euskadi debe estar "expuesto de una forma importante". En este sentido, dijo que hay dos variables: por una parte, la demanda de las competencias pendientes, que es una reclamación del propio Parlamento vasco, y, por otro, la relativa a partidas de PGE que afectan o bien a competencias no transferidas o a aquellas que son de capacitación todavía estatal.

Sobre el tema catalán, la presidenta del PNV de Vizcaya ve "difícil" que se pueda dar un Govern a distancia y tampoco cree que aboguen por esa vía.