El PP acusa a C's de "frivolizar" por supeditar los PGE al cese de Barreiro

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, criticó ayer que Ciudadanos (C's) "aplique la ley del embudo" después de condicionar el respaldo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 al cese de la senadora popular Pilar Barreiro, citada a declarar como investigada el 15 de enero por delitos de corrupción, y reprochó a la formación de Albert Rivera que "frivolice con los intereses de los españoles".

"Es preocupante que, para ocultar otras cosas, actúen de esta forma, intentando echar cortinas de humo sobre los demás", trasladó Hernando, para quien C's, "si es que quiere hablar de corrupción", debe dar "explicaciones" acerca de por qué el Tribunal de Cuentas "les ha echado para atrás por irregularidades en la aportación las cuentas de 2016".

Para el dirigente popular, que la formación naranja haya advertido que, si no se aparta del escaño Barreiro, el PP pondría en riesgo el preacuerdo sobre los PGE, "no es una forma muy razonable de trabajar" y le pidió que "primero escuchen" lo que la senadora va a declarar ante el Supremo.

"Les pido que no apliquen la ley del embudo porque en Granada han sido ellos los que han colocado a un alcalde imputado y no le han pedido que dimita. Porque en Andalucía no han dicho nada y se han callado cuando la Junta de Andalucía se ha retirado como acusación particular del caso de corrupción más grave de este país, el caso ERE, y porque también en Andalucía se han creado comisiones de investigación en las que Ciudadanos ha servido de tapadera y de coartada para el PSOE", dijo.

Hernando criticó que C's "juegue cada día" con la formalización del citado preacuerdo para sacar adelante las cuentas públicas para 2018, máxime, según remarcó, "cuando su líder hace mes y medio anunciaba que estaba cerrado con el Gobierno y sólo hace 15 días lo condicionó a una partida de 5.000 millones de euros para seguridad".

El secretario general de C's, José Manuel Villegas, rechazó que Hernando critique a la formación naranja por negarse a apoyar los Presupuestos mientras no se exija a Barreiro y subrayó que ésta es una "condición sine qua non" para que su partido vote a favor de las cuentas públicas en el Congreso. "Esta senadora debe dimitir porque ha sido llamada (a declarar) como imputada. Es condición sine qua non para aprobar los Presupuestos", dijo en una entrevista con Europa Press.

A su juicio, "quien frivoliza es el PP y el señor Hernando si incumplen lo que han firmado". Según recordó, el acuerdo que Ciudadanos y el PP suscribieron en agosto de 2016 establece que quienes sean investigados por delitos de corrupción política deberán abandonar el cargo público que ocupan.

"Nosotros ya cumplimos nuestra parte del pacto de investidura, que era votar a favor de la investidura" de Rajoy como presidente del Gobierno, "y ahora tenemos que ver si la otra parte son gente de palabra, si el señor Rajoy es una persona de palabra", manifestó. En el caso de que el PP no exija a Barreiro que entregue su acta, "estarían en riesgo todos los acuerdos que pudiera haber" con C's "de ahora en adelante, entre ellos el de Presupuestos".