El PP se apoya en el argumento de la CUP: "El 'procés' ha terminado"

El PP copió anoche el argumento que dio anoche la CUP tras la investidura fallida a Jordi Turull. El vicesecretario de Comunicación de los populares, Pablo Casado, interpretó anoche que el procés ha llegado a su fin y que "el independentismo debe asumir su fracaso". "Hasta la CUP lo reconoce: el procés ha terminado. Lo intentaron con el fugado Puigdemont, luego con el preso Sànchez y ahora con el encausado Turull", señaló en su cuenta de Twitter.

El independentismo, agregó el dirigente popular, "deba asumir su fracaso" tras la investidura fallida de Turull después de que la CUP se abstuviera y "dejar paso a un futuro de concordia, legalidad y prosperidad".

Aun así, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, suspendió el viaje que tenía previsto emprender mañana a Angola, debido a la situación política en Cataluña. Rajoy tenía programada una visita oficial a Angola el domingo y el lunes tras la invitación del presidente del país, Joao Lourenço.

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, desveló que el secretario general del partido, Pedro Sánchez, y Rajoy intercambiaron información el miércoles sobre la convocatoria del pleno de investidura.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, señaló ayer que sólo sirve "para seguir enredando y complicando el panorama político". Catalá afirmó que la convocatoria del Pleno se ha hecho con "falta de responsabilidad y de planificación" y consideró que "parecería que es una respuesta a la citación que ha hecho el Tribunal Supremo mañana (por hoy) a las personas que forman parte de una causa penal".

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, consideró a su vez "sorprendente" y "poco seria" la celebración ayer del Pleno, convocado "en 24 horas, sin ninguna transparencia y justo antes de que el candidato preste declaración ante el juez". En San Sebastián, el portavoz del Ejecutivo insistió en que la convocatoria urgente del pleno ha resultado "sorprendente" tras "tres meses de inacción" por parte del presidente de la Cámara catalana, Roger Torrent.

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, pidió en Bruselas al Gobierno que siga aplicando el artículo 155 de la Constitución hasta que no haya un candidato "limpio".

El ex presidente del Gobierno Felipe González deseó ayer que Turull no ingrese en prisión, ni tampoco los otros líderes independentistas citados hoy por Llanera, porque considera que el secesionismo no tiene que ser "destruido". "Si ellos violan la ley, nosotros tenemos que ser exquisitamente garantistas", dijo González. "Ojalá no se le ocurra meter en la cárcel a ninguno de ellos, por favor", exclamó el ex presidente socialista en la presentación del libro de Joaquín Almunia Ganar el futuro.

De momento no hay investidura, pero el Rey no firmaría el real decreto de nombramiento de Turull si fuera el caso si de forma previa no lo ha hecho el jefe del Gobierno.