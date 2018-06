El PP se revuelve contra Aznar

Dirigentes del PP, con Mariano Rajoy al frente, respondieron este miércoles al ex presidente José María Aznar de forma unánime y le puntualizaron que el partido no necesita reconstruirse, ni refundarse, ni reunificarse.

De esta forma, tanto Rajoy como responsables del partido a nivel nacional y autonómico contestaban las palabras de Aznar que el martes se ofrecía a colaborar en la reconstrucción del centroderecha, que considera "desarticulado".

Los militantes que llevamos tantos o más años que Aznar no nos merecemos su desprecio"

El primero en plantarle cara este miércoles públicamente fue el propio Rajoy que, en una entrevista en la cadena Cope, subrayaba que "el centroderecha no hay que reconstruirlo". "El partido -agregó- de centroderecha en España es el PP, que tiene 137 escaños, es decir 50 escaños más que el segundo, el PSOE, y ha ganado todas las últimas elecciones generales".

Para Rajoy, lo que ahora toca al PP es seguir trabajando con intensidad y elegir un nuevo líder.

En la misma línea se manifestó el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, que insistió en que el PP ha ganado las elecciones, aunque tiene que "competir con un populista que se disfraza de centroderecha".

Hernando se mostró "respetuoso" con las declaraciones de Aznar pero le advirtió de que si quiere colaborar para mejorar el PP "siempre ha tenido las puertas abiertas".

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, se negó a dar "transcendencia" a las palabras de Aznar, una persona que "no se siente comprometida con el que fue su partido" aunque sigue siendo afiliado. Sobre "las personas que no están comprometidas con su partido dejo de opinar", añadió Cospedal, quien consideró que el centroderecha español "no está roto de ninguna manera ni hay que reconstruirlo".

Para el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, lo importante en estos momentos es "fortalecer el proyecto de centroderecha entorno al PP".

"Hace mucho tiempo que no le entendemos cuando habla", dijo Maíllo en referencia a Aznar, a quien reprochó que incluya en el centroderecha a Ciudadanos, un partido que es de un signo o de otro en función "del titular de la prensa del día".

Dirigentes del partido a nivel autonómico también dieron su opinión y desde Cataluña, el presidente del PP catalán, Xavier García Albiol, emplazó a Aznar a participar en esa reconstrucción "de forma normal" desde el partido.

Albiol recordó que el ex presidente Aznar podría haber estado en el Comité Ejecutivo y expresar desde este órgano su punto de vista sobre el centroderecha.

Para el presidente del PP del País Vasco, Alfonso Alonso, Aznar "se ha alejado mucho de la realidad" del partido y "no está actualizado", mientras que el presidente del PP de Guipúzcoa, Borja Semper, consideró que las palabras del ex presidente no son "nada nuevo" ya que desde que dejó la política hace quince años se ha dedicado a "atizar al PP y a Rajoy".

Más contundente fue la diputada del PP y ex alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, quien subrayó que los militantes del partido no se merecen "el desprecio de Aznar".

Desde Madrid, el vicepresidente y portavoz del Gobierno, Pedro Rollán, incidió en la línea de que el PP "no necesita ni refundarse, ni reconstruirse" ni reunificarse".

Y el ex consejero madrileño Manuel Cobo, mano derecha de Alberto Ruiz-Gallardón, criticó que Aznar no tuviese el martes ni "una palabra cariñosa" hacia Mariano Rajoy cuando anunció su marcha de la Presidencia del PP.

Feijóo mantiene la incóginita.El presidente de la Xunta de Galicia y del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, mantuvo este miércoles en un acto en Orense la incógnita sobre si se presentará como candidato para suceder a Rajoy: "Cuando tenga algo que decir, lo diré", afirmó. También aseguró que le "repugnan" las "corruptelas descubiertas" en el Partido Popular, donde a su juicio se dieron "graves errores de control".