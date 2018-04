PSOE y Podemos redoblan su presión a la líder madrileña y C's remite a los ERE

El portavoz del PSOE-M en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, considera "insuficiente" la creación de una comisión de investigación sobre el máster de la presidenta regional, Cristina Cifuentes, "en la actual coyuntura" y cree que "lo más adecuado" es "abrir un espacio y un tiempo diferente" en la región mediante una moción de censura. Gabilondo pide a Ciudadanos (C's) que apoye esta medida para "abordar los problemas de la Comunidad" y llegar "en condiciones de normalidad institucional y política a las próximas elecciones regionales". "No parece posible no esperar ni un minuto más no ya a la creación de la comisión, sino a abrir una posibilidad diferente que sea una alternativa a la de la actual Presidencia", señala.

La portavoz de Podemos en el Congreso, Irene Montero, pidió ayer a C's que no permita que Cifuentes permanezca "un sólo minuto más" al frente de la Comunidad de Madrid porque "no es tolerable ni para Madrid ni para España" mantener en el Gobierno a un partido corrupto. "Es evidente que C's tiene mucho aguante, lo tiene con Rajoy y lo tiene con Cifuentes", dijo la portavoz de Unidos Podemos, quien expresó su deseo de que "ojalá" Albert Rivera "rectifique" porque "esto ya no lo aguanta ni C's".

El presidente de la formación naranja, Albert Rivera, aseguró ayer en León que está "convencido" de que "puede haber delitos" en el caso del máster; no obstante, pidió al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que tenga en este caso la misma prudencia que tuvo en el de los ERE de Andalucía. "Chaves y Griñán se tuvieron que ir porque lo exigió Ciudadanos, no porque quisiera Sánchez, que los protegió", apostilló Rivera.