Iglesias reivindica su liderazgo para reactivar Podemos en 2018

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha reivindicado su liderazgo para reactivar a su partido en 2018 en su primera aparición pública desde hace casi un mes, en la que ha admitido que 2017 ha sido un mal año y no ha ocultado su desengaño con el PSOE, al que ha avisado de que ya no van a esperar más.

Mensaje para los socialistas que Iglesias ha lanzado durante su intervención ante el Consejo Ciudadano estatal de Podemos, el máximo órgano de dirección entre asambleas de la formación morada, donde hoy por primera vez ha hecho análisis de su desgaste en las elecciones catalanas, en las que perdieron tres escaños.

No ha parado de repetir Iglesias que hoy tocaba autocrítica y no ha hablado de corregir su discurso, pero ha admitido que su estrategia en Cataluña no ha funcionado como querían porque con su defensa del referéndum pactado muchos han percibido que estaban hablando para otras formaciones políticas más que a los ciudadanos. Una frase que recuerda a aquella advertencia lanzada hace unos meses por la cofundadora del partido Carolina Bescansa, cuando dijo que Podemos tenía que hablar más para los españoles y no sólo a los independentistas.

Pero también ha habido tirón de orejas de Iglesias a los suyos, y una vez más ha reclamado a sus compañeros de partido que el debate interno se realice en los órganos internos y no en los medios de comunicación como ha ocurrido en muchas ocasiones en el último año.

"Podríamos hacerlo mucho mejor, nos sigue haciendo daño no debatir donde hay que debatir", ha alertado tras calificar de "culebrón de invierno" el que se diga que ha estado "desaparecido" desde las elecciones catalanas porque no ha ofrecido ruedas de prensa ni concedido entrevistas en los medios.

"Las explicaciones hay que darlas en el Consejo Ciudadano antes que en los medios de comunicación. Lo primero es tener la reflexión aquí, es una cuestión de respeto a los inscritos", ha insistido. Y ahí es cuando el secretario general de Podemos ha aprovechado para renovar su compromiso con el proyecto y reivindicar su liderazgo. "Estoy dispuesto a seguir dejándome la piel y la salud" y "contribuir a que España cambie, no puedo garantizar que lo vamos a conseguir, pero sí que me voy a dejar piel", ha proclamado Iglesias.

Así, aunque nadie lo ha cuestionado, ha renovado su compromiso en la carrera hacia la Presidencia del Gobierno en un momento en el que las encuestas apuntan un preocupante descenso de la "simpatía" hacia Podemos, como ha alertado también el líder de IU, Alberto Garzón.

Se ha comprometido además a "empujar los acuerdos necesarios" y trabajar con los movimientos sociales y la sociedad civil para lograrlo, frente a quien en momentos difíciles "tira la toalla".

Iglesias fija su objetivo en consolidar y ampliar las posiciones de Gobierno de Podemos en las municipales y autonómicas de 2019 y "ganar" las generales en 2020. "El día que me digáis que mi puesto debe estar en otro sitio, no me costara nada", ha apostillado.

Para el líder de Podemos, el partido debe asumir que "pite quien pite" el partido y aunque el árbitro vaya contra ellos, tienen que intentar ganar la jugada. Deben asumir, según Iglesias, que no se aplican "las mismas reglas" con ellos que con los demás partidos, pero eso no debe servir de "excusa" ni de "chivo expiatorio".

Con esas premisas y llamadas al orden, Iglesias ha establecido sus prioridades para 2018, año en que quiere lograr que la crisis catalana quede aparcada y deje sitio y protagonismo a la agenda social. "Es nuestra responsabilidad que la España del 15M gane a la vieja España de las guerras de banderas", ha proclamado.

En esa hoja de ruta, Podemos no va esperar más al PSOE para que se decida a presentar una moción de censura para echar a Mariano Rajoy. Ya ha asumido que no van a hacerlo porque el nuevo PSOE de Pedro Sánchez les ha demostrado que actúa "como Susana Díaz" y, sin renunciar al objetivo de sacar al PP del Gobierno, concentrarán sus esfuerzos en hacer oposición.

Una de sus primeras actuaciones será intentar forzar al Gobierno a que afronte este año un debate sobre el estado de la nación en el Congreso, que no se celebra desde 2015, y que se ponga "delante de la realidad del país".

Al PSOE también le quiere adelantar por la izquierda, y después de que Sánchez haya pedido crear un impuesto a la banca, esta próxima semana, según ha anunciado Iglesias, Podemos presentará una proposición de ley en el Congreso con esa misma iniciativa, porque las medidas hay que llevarlas al Parlamento y no sólo "a desayunos informativos", ha recalcado.