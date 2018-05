El Pacto Antiterrorista aparca el debate sobre el acercamiento de los presos

Los principales partidos aparcaron ayer el debate sobre un posible acercamiento de los presos de ETA tras su disolución y lo hicieron, salvo UPyD y UPN, para que la reunión del Pacto Antiterrorista sirviera sobre todo para constatar la derrota de la banda y expresar su apoyo a las víctimas.

Aunque en el orden del día del pacto, presidido por el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, no figuraba ningún punto de ruegos y preguntas, los representantes de UPyD, que no tiene parlamentarios en las Cortes, preguntaron: "¿Y los presos, qué?".

Zoido les respondió: "Los presos, aplicación escrupulosa de la ley", porque, tal y como reiteró el titular de Interior, "no habrá contraprestaciones ni concesiones".

De todos modos, y a preguntas de los periodistas sobre si se podía producir un cambio en la política penitenciaria si, por ejemplo, los presos piden perdón, Zoido subrayó que el requisito no debe ser "rellenar un formulario", sino "acreditar y mantener a lo largo del tiempo actitudes y conductas".

El ministro hizo hincapié hasta en tres ocasiones en que se seguirá con la política de aplicación escrupulosa de la ley, que "se hace ahora, hace diez años y desde hace treinta" en virtud de la Ley General Penitenciaria, la primera norma de la democracia y que se aprobó casi por unanimidad, con solo dos abstenciones.

La mayoría de partidos coincidieron en que ayer no tocaba hablar de política penitenciaria, pero el representante de UPN Íñigo Alli aprovechó la reunión para avanzar que si el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no se compromete por escrito a no acercar a los presos etarras, los dos diputados de su formación rechazarán los Presupuestos. El titular de Interior insistió en que no se va a premiar a ETA por "reconocer su fracaso y derrota", y en que no habrá "impunidad posible, ni en el presente ni el futuro" ni contrapartidas de ningún tipo.

PSOE, Ciudadanos y Podemos -PNV y ERC no asistieron a la reunión- coincidieron con el ministro en que el objetivo del encuentro era valorar el anuncio de disolución y, sobre todo, poner de relieve que ETA ha sido derrotada gracias a toda la sociedad, la unidad de los partidos, las fuerzas de seguridad, jueces y fiscales, y el papel de las víctimas.