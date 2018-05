Doble jaque de Pedro Sánchez a Rajoy y a Rivera

Pedro Sánchez ha ejecutado en las últimas 12 horas una jugada maestra, un doble jaque al presidente Mariano Rajoy, tocado por la sentencia de la trama Gürtel, y al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, cuyo partido deberá elegir en las próximas semanas si mantiene a un dirigente afectado por casos de corrupción o hace presidente al socialista con el único objetivo de convocar elecciones generales. Rajoy no tiene capacidad de maniobra, tendrá que esperar a la celebración de la moción, porque su registro le impide convocar comicios, tal como ordena el artículo 115 de la Constitución.

Después de reunirse con su ejecutiva, Sánchez ha comunicado a los medios que el Gobierno que pretende "será del PSOE", tendrá "una hoja de ruta clara", una "agenda social" y el objetivo de convocar elecciones generales anticipadas. "Se convocarán elecciones, pero antes hay que recuperar la normalidad", ha dicho.

Pedro Sánchez había reunido a su ejecutiva el viernes por la mañana para decidir si presentaba la moción de censura, pero ha llegado a Ferraz con el registro ya hecho en el Congreso. ¿Por qué? Porque eso impide que Rajoy mueva ficha y convoque antes elecciones, de acuerdo, por ejemplo, con Ciudadanos. No será así, el líder ausente en el Congreso -Sánchez no es diputado porque dejó el escaño para no votar a Rajoy- ha conseguido entrar en la Cámara, será él quien defienda su programa de Gobierno y se ha puesto en el centro del tablero nacional. Negociará con Ciudadanos y con Podemos, cuyo líder Pablo Iglesias sostuvo el jueves que apoyaría la moción.

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha entendido a la perfección la jugada, de ahí que haya dado toda la credibilidad a la moción socialista y haya acuciado a Rajoy a convocar elecciones. Si no es así, Ciudadanos apoyará a Pedro Sánchez con el único objetivo de ir a las urnas.

El movimiento de Sánchez se produce 12 horas después de fallarse la sentencia de la primera etapa de la trama Gürtel, que condena a 33 años de prisión al ex gerente y ex tesorero del PP Luis Bárcenas. La sentencia prueba la existencia de una caja B en el PP desde, al menos, 1989.

Pedro Sánchez ha sostenido que su moción obedece a la necesidad de regenerar la vida política del país, después de que el PP haya quedado afectado por la sentencia de Gürtel. "Se trata de una moción de censura para defender la Constitución y para recuperar la normalidad", ha explicado. Ha repetido que se trata de "una respuesta serena" y ha despejado cualquier duda sobre sus intenciones de hacer respetar la Carta Magna. El líder de los socialistas no busca el apoyo de los independentistas catalanes y de los nacionalistas vascos, sino el pronunciamiento de Ciudadanos y Podemos sobre un presidente afectado por los casos de corrupción.

El PSOE reunirá a su comité federal el próximo lunes, aunque se mantendrá la decisión de presentar la moción. Ni se espera oposición a este recurso constitucional y, aunque lo hubiese, la dirección podría preguntar a las bases en última instancia. Ciudadanos también ha convocado a su dirección para el próximo lunes.