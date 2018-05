Podemos echa en cara al PP que no encuentre un candidato "don Limpio"El PSOE quiere incluir la eutanasia dentro de la sanidad públicaAbsueltos todos los implicados en la operación Bloque de Coslada

La portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, abogó ayer por una candidatura de unidad para la Comunidad de Madrid al estilo de la de Ahora Madrid en el Ayuntamiento de la capital, que cuente con partidos como IU, ya que la lista de Íñigo Errejón "no refleja ni siquiera la pluralidad" de su formación. La dirigente del partido morado, del sector Anticapitalista, dijo que sin partidos como IU y Equo, y sin los movimientos sociales será "imposible ganar las elecciones" en 2019. Por este motivo, abogó por una candidatura de confluencia de la izquierda, al estilo de la que encabezó Manuela Carmena con Ahora Madrid para el Ayuntamiento. "Exactamente ese es el modelo", dijo.

Asimismo, Ruiz-Huerta ironizó con que el PP "lleve tantos días buscando" a un candidato "don Limpio" tras la dimisión de Cristina Cifuentes para gobernar en Madrid hasta las próximas elecciones y "no aparece por ninguna parte". Ruiz-Huerta afirmó que desde su salida en el PP están "tratando de buscar a la desesperada a un diputado o diputada que no tenga ninguna mancha en su expediente político" para presidir la Comunidad y "no lo encuentran". "Es llamativo que lleven tantos días buscando a don Limpio y no aparezca por ninguna parte", apuntó.

En su opinión, "el problema" del PP son sus políticas y no "que haya individualidades más o menos adecuadas", ya que denunció que esta formación "se ha dedicado a instrumentalizar lo público para ponerlo a su propio servicio" en los más de 20 años de gestión en Madrid. "No queremos que el PP continúe ni un día más al frente de las instituciones públicas, del Gobierno de la Comunidad de Madrid, porque consideramos que es una organización que funciona de una manera corrupta", comentó.

El PSOE presentó una proposición de ley de regulación de la eutanasia para dar "un paso más" a los cuidados paliativos y la muerte digna, una "prestación de ayuda para morir" que quiere que se incluya en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y sea de financiación pública.

La iniciativa socialista considera que esta "prestación de ayuda para morir" debe ser de financiación pública, incluso cuando se practique en el domicilio particular de la persona solicitante. El secretario de Justicia y Nuevos Derechos del PSOE, Andrés Perelló, y su secretaria de Sanidad, Luisa Carcedo, detallaron la propuesta, que debe ser "un nuevo derecho efectivo e individual", e hicieron un llamamiento a los partidos para que apoyen que se separa la eutanasia y la muerte digna, dos cuestiones "bien diferentes".

"La muerte digna sirve para que aquellos que van a morir darles dignidad, pero hay gente que quiere que le llegue antes, porque sin saber exactamente cuándo se va a morir sabe que va a ser terrible por el diagnóstico de la enfermedad que padecen", explicaron.

La Audiencia Provincial de Madrid absolvió al ex jefe de la Policía Local de Coslada Ginés Jiménez y al resto de los acusados por la supuesta trama de corrupción policial en ese municipio. La Audiencia dejó libre de cargos a todos los procesados por la operación Bloque, desarrollada en 2008, entre los que se encontraban la esposa y el hijo de Ginés Jiménez.

El tribunal anula las escuchas telefónicas realizadas a los procesados y el registro del domicilio del principal acusado, pero además sostiene que las acusaciones no han sido capaces de probar la existencia de delitos de cohecho, blanqueo, extorsión y tenencia ilícita de armas.

El fiscal pedía por ello 23 años de prisión de cárcel para el ex jefe de la Policía Local de Coslada.