Podemos sigue tratando de recobrar el pulso

Transcurrido un año de la Asamblea de Vistalegre II y de la victoria indiscutible de Pablo Iglesias frente a las tesis errejonistas, Podemos sigue buscando cómo hacerse más fuerte, como pretendía, y rearmarse para remontar el desgaste que apuntan las encuestas y el varapalo electoral en Cataluña.

¿Qué ha cambiado desde que el 12 de febrero de 2017 las bases de Podemos dieran todo el poder a Iglesias e Íñigo Errejón se viera relevado en los puestos de mayor proyección?

Irene Montero y Pablo Echenique son las dos figuras moradas que han ganado más peso

Si nos fiamos de los sondeos, a los que Podemos mira con mucha cautela, el apoyo a la formación morada ha ido cayendo en los últimos doce meses.

En enero de 2017, en plena crisis por el enfrentamiento previo entre pablistas y errejonistas, la encuesta del CIS le daba a Podemos un 21,7 por ciento de los votos (prácticamente en el mismo porcentaje que lograron en las elecciones del 26-J).

Un año después, el CIS sitúa a Podemos y sus confluencias con un 19% de los sufragios y como cuarta fuerza política por detrás de Ciudadanos.

Más allá de reiterar que a menudo se ha pronosticado la muerte o debacle de Podemos sin acierto, fuentes de la dirección morada concluyen que "el bipartidismo es historia, que a día de hoy el tablero se juega entre cuatro fuerzas" y que "puede ganar cualquiera".

En Vistalegre II triunfó la apuesta de Iglesias en favor de mantener la tensión en el Parlamento y en los conflictos sociales, sin dejarse arrastrar por la "moqueta" en las instituciones y sin parecerse al PSOE ni a C's, con quien hoy negocian una reforma electoral a la que quieren sumar a los socialistas.

Digerida la derrota, Errejón y los suyos -algunos relegados a la última fila- asumieron un discreto segundo plano en aras del pacto con Iglesias, que dejaría en sus manos la candidatura a la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

Estar fuera de foco le ha permitido abonar ese terreno electoral, pendiente aún de unas primarias, aunque Iglesias ya le ha azuzado a ponerse en modo campaña. De hecho, fuentes del sector errejonista evidencian que han pasado página.

Quien se ha consolidado como una de las figuras con más peso desde entonces ha sido el secretario de Organización, Pablo Echenique, el más votado por los inscritos tras Iglesias.

Siempre que puede, Echenique saca su orgullo por esas primarias con "récord de participación en la historia política de España", recuerdan fuentes de su equipo.

Junto a él, Irene Montero se ha convertido en otro de los pilares de Podemos, la mujer fuerte de la organización, que se afianzó como portavoz en el Congreso, o portavoza -que diría ella-, gracias a la fracasada moción de censura contra Mariano Rajoy.

En la dirección morada llevan a gala su trabajo "continuado" en el Congreso, que les ha posicionado -dicen- como "el partido de referencia de la oposición parlamentaria", capaz de "plantar cara" al que ahora llaman "M.Rajoy".

Igual que hace un año, creen que sigue siendo necesaria "una fuerza que haga frente a los retos del país", priorice las políticas "al servicio de la gente" e impulse reformas.

Hace un año Iglesias afirmaba en una entrevista con EFE: "Estoy convencido de que nuestras cicatrices nos van a hacer ser mucho más fuertes".

Si han conseguido o no cerrar las heridas, sólo lo pueden decir ellos, pero lo que entonces nadie se planteaba, el cambio de nombre de Podemos, ahora se lo preguntan directamente a Pablo Iglesias a cuenta de la mayor visibilidad que quiere IU. Y ya no es tajante: "A mí la cuestión de los nombres me parece secundaria", decía el viernes en TVE.

Recuperar el pulso de la calle y los militantes, frenar el desencanto de muchos simpatizantes y ponerse las pilas eran retos que tenían y siguen teniendo.