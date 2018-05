Prisión para Bárcenas, el ex alcalde de Majadahonda y ex consejero López Viejo

La Audiencia Nacional ha dictado prisión inmediata para el ex tesorero del PP Luis Bárcenas, sentenciado a 33 años y 4 meses de cárcel, para el ex alcalde de Majadahonda Guillermo Ortega (38 años y 3 meses) y para el ex consejero madrileño Alberto López Viejo (31 años y 9 meses).

Al resto de los 15 condenados por Gürtel, que han comparecido este lunes ante el tribunal que emitió la sentencia en las vistillas de adopción de medidas cautelares, se les notificará la decisión el miércoles, han informado fuentes de la Audiencia Nacional.

Durante las vistillas, que se han celebrado de forma individual entre las 10.40 horas y poco antes de las 15.00, la Fiscalía ha solicitado en total el ingreso en prisión por riesgo de fuga de once de los 15 condenados por Gürtel que han tenido que comparecer y para el resto ha solicitado comparecencias periódicas y retirada de pasaporte.