Puigdemont recibe a la CUP en Bruselas para explorar acuerdos de legislatura

Una delegación de la CUP mantuvo el miércoles en Bruselas una reunión con el candidato de JxCat, Carles Puigdemont, para explorar posibles acuerdos de legislatura que garanticen la mayoría absoluta independentista en escaños conseguida en las elecciones del 21-D. La CUP estuvo representada en esta cita por su cabeza de lista en los últimos comicios, Carles Riera, por la diputada electa Natalia Sànchez, y por la portavoz del Secretariado Nacional de esta formación, Nuria Gibert.

Esta reunión fue la primera de carácter bilateral entre la CUP y Puigdemont desde las elecciones y sólo tuvo carácter exploratorio y de toma de contacto. "Hemos tenido un intercambio de impresiones", indica un breve comunicado de la CUP que, sin embargo, confirma que pidió a Puigdemont que concrete cómo piensa encara la legislatura y cómo "pretende iniciar el proceso de despliegue de la república".

En este encuentro, Riera apuntó que "el resultado del 21-D es nítido: independentismo y república", señala la nota de la formación anticapitalista, que también considera que "un retorno al autonomismo resultaría una ruptura con la voluntad popular mostrada en el referéndum del 1 de octubre".

"Sólo nos reunimos la CUP y JxCat, por lo que la reunión a tres bandas (con ERC) aún no se ha producido, de momento sólo han sido reuniones bilaterales" en las cuales "no hemos llegado a ningún acuerdo, pero es normal, aún es pronto, ahora estamos todos exponiendo nuestras posiciones", explicó ayer Riera, que instó a JxCat y a ERC a no abandonar la vía unilateral para la consecución de la independencia de Cataluña "si la vía del diálogo con el Estado no lleva a ninguna parte".

En una entrevista de Catalunya Ràdio, aseguró que son partidarios del diálogo pero que "entrar en una fase de negociación con el Estado para llegar a ninguna parte no es obedecer el mandato del 21-D", que dio una mayoría independentista en el Parlament. "Las elecciones del 21-D ponen sobre la mesa una victoria del republicanismo, de los partidos independentistas, y una derrota del 155 y del bloque monárquico", por lo que ha pedido que la mayoría de JxCat, ERC y la CUP se traslade con una mayoría soberanista en la Mesa de la Cámara catalana y, posteriormente, a un Gobierno republicano.

Riera rechazó valorar si Puigdemont debe regresar de Bélgica al tratarse de una decisión personal e insistió en que la CUP no pone el foco en qué candidato a la Presidencia acuerdan los independentistas sino en qué prevé hacer su Govern: "Lo que no haremos es autonomía, constitucionalismo, acatar el 155".